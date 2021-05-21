Bir çocuk annesiydi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Maraş bölgesi dün acı bir haberle sarsıldı. Bölgenin sevilen isimlerinden Pertev Paşa Mahallesi Muhtarı Kadriye Yardımcı yaşamını yitirdi. Bir süredir tedavi gören Yardımcı, Ulusal Birlik Partisi, Pertevpaşa Mahallesi Kadın Kolları başkanlığını da yürütüyordu.

Bölgenin sevilen ismi olan Yardımcı, 2018 yerel seçimlerinde adaylığını koyduğu Pertev Paşa Mahallesi muhtarlığını, rakiplerine fark atarak kazanmıştı. Evli olan Yardımcı’nın bir erkek evladı bulunuyordu.