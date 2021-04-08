Analiz sonucu çıktı

Girne’ye bağlı Lapta’da evinde yapılan aramada 6 gram hintkeneviriyle 10 adet hap bulunan Ibe Vincent Nkanu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Yapılan analiz sonucu zanlının tasarrufunda bulunan hapların uyuşturucu içermediği tespit edildi. Hapların vitamin kapsülleri olduğu öğrenilirken, zanlı dün hintkeneviri tasarrufu suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, aldıkları ihbar üzerine 1 Nisan 2021 tarihinde Ibe Vincent Nkanu’nun evinde arama yaptıklarını söyledi. Polis, yapılan aramada sehpa üzerinde şeffaf naylonlara sarılı 4 ayrı paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri, ucu yanık sarma sigara bulduklarını belirtti. Polis, yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde bir gram hintkeneviri ile 10 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.



Polis, emarelerin laboratuvara gönderildiğini, sonuçların dün ellerine ulaştığını; hapların uyuşturucu içermediğini belirlediklerini açıkladı.Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, üniversite öğrencisi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, zanlının 8 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 100 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.