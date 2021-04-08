Hande Tibuk: Markamız taklit ediliyor

NET Holding Genel Koordinatörü Hande Tibuk, Merit markasının taklit edilmesi yüzünden yaşanan mağduriyeti, yazılı açıklama ile kınadı. Tibuk “Yasa dışı bahis çetelerine karşı hukuksal zeminde mücadele veriyoruz” dedi.



Tibuk’un açıklamasının tam metni şöyle:

“Pandemi süresince yaygınlaşan internet kullanımı, çevrim içi projelerde olumlu bir yükselişe neden olmakla beraber yasa dışı yapılanmaları da artırdı. Dolandırıcılığın bin bir türlü halini son bir yıl içerisinde hep birlikte gördük, yeri geldi tecrübe ettik.

Bu hususta özellikle yasa dışı on-line Casino ve bahis hizmetleri veren web siteleri, kullanıcıları mağdur etmektedir. Markamızın taklit edilmesiyle bu mağduriyeti maalesef bizzat biz de yaşamaktayız.



Sektöründe lider ve yol gösterici olan şirketimiz yatırımlarına devam ederken, aynı zamanda marka itibarını korumak adına yasa dışı bahis çetelerine karşı; hukuksal zeminde ciddi mücadeleler vermektedir. Söz konusu yasa dışı sanal bahis siteleri tespit edilir edilmez haklarında işlem yapılmaktadır. Bugüne kadar verdiğimiz mücadele neticesinde yüzlerce sosyal medya hesabı ve yüzlerce sanal bahis sitesi hakkında, savcılık ve BTK tarafından kapatma veya erişim engelleme kararı verilmiştir.



Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 11:34

NET Grubu olarak; gerek ilgili konu üzerine mesai yapan çalışma arkadaşlarımızın gayretleri, gerek duyarlı misafirlerimizin ve yatırımcılarımızın destekleriyle; ulusal ve uluslararası hukuk zemininde, topladığımız delilleri ilgili mercilere ulaştırarak aksiyon almaktan geri durmadığımızı ve durmayacağımızı bilmenizi isteriz.Tüm kamuoyuna duyurmak isteriz ki şirketimizin adını taklit etmek suretiyle, Türk Ceza Kanunu’na muhalefet eden bütün yasa dışı oluşumlara karşı verdiğimiz mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.“Merit” markasını kullanarak sizinle irtibata geçen, sizinle sanki bizmiş gibi konuşmaktan geri durmayan, türlü yalanlar ile sizden menfaat sağlamak isteyen yasa dışı yapıları bize ihbar etmekten asla geri durmamanızı rica ederiz.Tekrar belirtmemiz gerekirse; NET Holding A.Ş. markalarından Merit Otel ve Casino’larına ait herhangi bir on-line bahis ya da casino web sitesi bulunmamaktadır.Birlikte daha ileriye taşıdığımız NET Holding A.Ş. ve markalarını, yine birlikte korumak ve müdafaa etmek bizim için gurur verici bir neticedir. Grup olarak verdiğimiz mücadelede bizden desteklerini esirgemeyen tüm misafirlerimize ve yatırımcılarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız.”