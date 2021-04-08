Sabıkası etken oldu

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda kokain ile hintkeneviri bulunan Ahmet Gulle hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 3 gram kokain ile 10 gram hintkeneviri bulundurma suçundan 15 ay hapse mahkûm edildi.



Kararda uyuşturucu miktarlarının az olduğu ancak sanığın geçmişte benzer suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi.Sanık hakkında verilen kararı okuyan ağır ceza mahkemesi heyeti Başkanı Füsun Cemaller, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına, toplum sağlığını tehdit ettiğine değindi. Cemaller, bu tür suçları işleyenlere hoşgörülü davranılmayacağını ifade etti. Başkan, uyuşturucu suçlarını işleyenler ile buna teşebbüs etmek isteyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini vurguladı.

Daha önce hapis yattı

Başkan Cemaller, sanığın davasındaki olgulara bakıldığında, uyuşturucu miktarının az olduğunu, ticari değil kullanım amaçlı bulundurduğunu gördüklerini açıkladı. Başkan, her ne kadar ticari amaç güdülmese de sanığın uyuşturucu kullandığını, başkalarını da teşvik ettiğini ifade etti. Cemaller, ayrıca sanığın benzer suçtan 45 gün hapis cezası aldığını da kaydetti.

Sanığın davasını kabul ettiğini, adaletin erken tecelli etmesine katkı koyduğunu kaydeden Cemallar, bu huşunu lehine, iki tür uyuşturucu bulundurmasını, benzer sabıkası olmasını ise aleyhinde değerlendirdiklerini belirtti. Başkan, sanığı yargılandığı 5 davadan suçlu bulup 15 ay hapse mahkûm ettiklerini söyledi.