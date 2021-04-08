Göz göze geldiler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir öğrenci yurdunda kalan Fırat Bizlik, hırsızlık yapmak amacıyla balkondan yan odaya girdi. Odada bulunan N.U. isimli kadın tarafından fark edilen zanlı, balkondan girdiği odadan kapıdan çıkarak kaçtı.

Kısa sürede tespit edilen zanlı hakkında soruşturma başlatılırken, dün tutuklama talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Yurtta tespit edilen zanlının suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Duruşmada söz hakkı alan zanlı “Yüklü bir paraya ihtiyacım vardı, çok pişmanın” şeklinde konuştu.

Suçunu kabul etti



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, zanlının, 6 Nisan 2021 tarihinde, ikamet etmekte olduğu, üniversite kampüsü içerisindeki yurt odasından, yan tarafındaki odaya, suç işlemek kastıyla balkon kısmından geçerek, içeri girdiğini söyledi. Polis, odada bulunan N.U. isimli kadın tarafından fark edilmesi sonucu, odanın kapısından kaçtığını ifade etti.Aynı gün yurtta tespit edilen zanlının suçunu itiraf ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.Polis, ülkemizde yasal statüsü sona eren zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Son durak cezaevi

Mahkemede söz alan zanlı, “Yüklü bir paraya ihtiyacım vardı, çok pişmanın” şeklinde konuştu. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.