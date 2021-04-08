‘Bana yardım edin’

Pandemi döneminde kirasını ödeyemeyince evsiz kalan Nijeryalı Elie Irenge Matetu polise sığındı.

Matetu’nun, geçen eylülden beri ülkede kayıt dışı yaşadığı belirtilirken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Elie Irenge Matetu’nun 6 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube'ye geldiğini, evsiz olduğunu söyleyip, yardım istediğini açıkladı.



Polis, yapılan muhaceret kontrolünde, Elie Irenge Matetu’nun 30 Eylül 2020 tarihinden beri KKTC'de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi.Polis, zanlının yasal statüsüyle ilgili detayları tespit etmek için Muhaceret Dairesi ile bir üniversiteyle görüşeceklerini belirtti.Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının şimdilik 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.