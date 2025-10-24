‘Gerekli adımlar atılacak’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, özel gereksinimli bireylerin topluma tam katılımı için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Hasipoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre; Merkez’deki özel gereksinimli gençlerle bir araya gelerek sohbet eden Hasipoğlu, Kurum Sorumlusu Melike Üldürü’den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Hasipoğlu, merkezin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Güneşköy Muhtarlığı ile iş birliğinde bir spor tesisi yapımı yönünde çalışmalara başlandığını açıkladı.

Özel gereksinimli bireylerin toplumda hak ettikleri yeri almaları ve yaşamın her alanına tam katılımlarının sağlanmasının en önemli önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Hasipoğlu, “Devlet olarak bu bireylerimizin sosyal anlamda desteklenmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu anlayışla hem mevcut merkezlerimizin imkanlarını geliştiriyor hem de yeni projelerle özel gereksinimli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, ziyarette, merkeze devam eden Dağhan Köknel’in doğum gününü de kutladı.

