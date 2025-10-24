10 milyonu aştı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ve uluslararası ofis sorumlusu A.S, dün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Duruşmada ilginç bir gelişme yaşandı. Sanık Gündüz’ün okuldan çaldığı 10 milyon TL’yi aşkın parayı ödemek istediği belirtildi. Dava 18 Ekim’e ertelendi.

Duruşmada; İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık avukatları Doğa Zeki ve Talat Tanca hazır bulundu.

Sanık Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki; müvekkilinin tüm dosyalarında maddi kısımlarıyla ilgili meblağları yatırma niyetinde olduğunu ifade etti.

Mahkeme; davanın 28 Ekim Salı gününe ertelenmesine emir verdi.

Sanık Gündüz geçen duruşmalarda 15 dosyada toplam 412 davadan, diğer sanık A.S ise iki dosyada toplam 20 davadan itham edilmişti.

17 kişiye sahte diploma verdi

Sanık Gündüz ayrıca "sahte diploma" soruşturması kapsamındaki ithamda isimleri okunan A.S., Ç.I., M.B.S., A.M., B.G., D.R., E.Y., F.A., H.B., M.A., M.Ö., N.K., R.S., Ş.A., Ş.A., D.K.S ve S.K. ile ilgili davaları da kabul ettiğini beyan etmişti.

Evine eşya, sevgilisine lüks araç aldı

Gündüz, öğrencilerin okul harcı, yurt parası, okulun kira gelirlerini Türkiye ve KKTC’de açılan hesaplara aktarılmasını sağlayarak, zimmetine geçirmişti. Bazı hesaplar asistanı A.S. bazıları ise Türkiye’de açılan hesaplar adına aktarılmıştı.

Gündüz’ün, evine aldığı eşyaların ve kız arkadaşına hediye ettiği Range Rover’in parasını da okuldan çaldığı meblağlarla ödediği tespit edilmişti.



Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025, 09:42