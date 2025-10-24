Erhürman’ın ilk adımı

Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman bugün Meclis’te ant içerek görevine resmen başlaya-cak. Türkiye’nin yaklaşık 6 milyar TL harcayarak inşa ettiği Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleşecek olan devir teslim töreninin ardından Erhürman ile eşi halka açık bir davet düzen-leyecek.

KKTC’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, bugün Meclis’te ant içerek, resmen görevine başlayacak.

Meclis Genel Kurulu, ant içme töreni için saat 09.30’da Ziya Öztürkler başkanlığında olağanüstü toplanacak.

Erhürman daha sonra, Lefkoşa Atatürk Anıtı, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücade-lesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarına çe-lenk sunacak.

Ardından Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.30’da devir teslim töreni yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, törenlere katılacak.

“Yeni Dönem Resepsiyonu” düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda Yeni Dönem Resepsiyonu düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; saat 12.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda yer ala-cak resepsiyon halka açık olacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman’a, pazartesi günü mazbatasını, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ takdim etmişti.

*********

Özel: Zamanı gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, “Kıbrıs halkı baskı yapanlara karşı özgür iradesiyle bir Cumhurbaşkanı seçti. Bu çok önemli. Zamanı gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz.” dedi.

AA’nın aktardığına göre; Özgür Özel, Halk TV'de yayınlanan "Kırmızı Çizgi" programında soru-ları yanıtladı.

KKTC’de yapılan seçimle ilgili Özel, şunları söyledi:

"Kıbrıs'ta iradesine karışılmasını istemeyen herkes oy verdi. Kıbrıs seçimini Kıbrıs'a yavru vatan muamelesi yapanlar, arka bahçe muamelesi yapanlar, 82 plaka numarası biçenler kaybetti. Kıbrıs halkının iradesine saygı duyan bizler karışmadık. Kıbrıs halkı baskı yapanlara karşı özgür irade-siyle bir Cumhurbaşkanı seçti. Bu çok önemli. Zamanı gelmiş bir değişimin önünde kimse du-ramaz. Türkiye'de muhalefetin önümüzdeki seçim sürecinde bir ve birlikte olacağını düşünüyo-rum. Muhalefetten sapıp savrulanı seçmeni dışlayacak zaten."



Bahçeli: En doğru karar KKTC’nin Türkiye’ye katılmasıdır

KKTC seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, federasyon fikrinin tehlikesine dikkat çekti:

“218 bin kişi oy kullandı. Seçim pusulasında yeni seçilen Cumhurbaşkanının adının ve partisinin olmasıyla Ersin Tatar Beyefendinin yalnızca adının yazmasındaki farkı gördük. Federasyon mu, iki devletli çözüm mü tartışmaları seçimi etkiledi.”

Bahçeli, seçimlerin ardından yaptığı hızlı açıklamanın nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Federasyon fikrini savunan bir adayın kazanmasıyla o küçücük kıvılcımın ateşe dönüşmemesi gerektiğini düşündüm. Çünkü bu durum Türkiye açısından çok tehlikelidir. KKTC’de federas-yon, Suriye’deki federasyon amaçlayan güçleri de tetikler. Bu kapsamda en doğru karar KKTC’nin Türkiye’ye katılmasıdır.”



Hristodulidis: Müzakerelere gelecek hafta bile başlayabilirim

Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın seçilmesini olumlu bulduğunu, çözüm için “iki bölgeli, iki toplumlu federasyon” müzakerelerine oturmaya, önü-müzdeki haftadan itibaren hazır olduğunu vurguladı.

Euronews ile yaptığı özel röportajda, Hristodulidis, ülkesinin geleceği, Avrupa Birliği ve Gazze’de barış vizyonunu anlattı.

Hristodulidis, Euronews’te Güney Kıbrıs'ın AB dönem başkanlığından yaklaşık iki ay önce, “Müzakere-lere gelecek hafta bile başlayabilirim” dedi.



Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025, 09:59