Maddi zarar oluştu

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Boğazköy'de dikkatsizce Nurettin Ersin Paşa Caddesi'ne giriş yapan sürücü kazaya neden oldu.

Elde edilen bilgilere göre; 20 yaşındaki Nazlıkan Aydın yönetimindeki VJ 422 plakalı araçla dikkatsizce caddeye giriş yaparak, güney istikametine doğru seyreden 65 yaşındaki Mehmet Şahin yönetimindeki EZ 891 plakalı van aracın önünü tıkadı. Van araçla çarpışan VJ 422 plakalı araç savrularak önce telefon direğine ardından da bir evin bahçe duvarına vurarak durdu. Kaza sonucu telefon direği kırıldı, kablolar yola düştü, bahçe duvarı da yıkıldı. VJ 422 plakalı araç sürücüsü Nazlıhan Aydın göğüs ağrısı şikayetiyle ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası aksayan trafik akışı Boğaz Polis Karakolu ekiplerinin gerekli incelemeler ve ölçümleri yapmasının ardından araçları olay yerinden kaldırması sonrası normal seyrine döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

