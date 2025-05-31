Yerde bulmuş

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, eski eser niteliğindeki altın sikkeyi kuyumcuya bozduran Sahibjan Dhezinilov kısa sürede yakalandı. Zanlı; sorgusunda, konu sikkeyi yerde bulduğunu ve paraya ihtiyacı olduğu için bozdurduğunu itiraf etti. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez; zanlının 28 Mayıs saat 17.00’de Gazimağusa’da bir kuyumcuda, eski eser niteliğindeki altın sikkeyi, 22 ayar altın gibi göstererek 16 bin TL karşılığında bozdurduğunu açıkladı. Zanlının, konu sikkeyi evinin önünde bulduğunu ve paraya ihtiyacı olduğu için bozdurduğunu itiraf ettiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. Öte yandan mahkeme; kuyumcu sahibi Y.Y. için de yasal işlem başlattı.

