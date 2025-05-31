3 farklı evi  ‘temizledi’

Lefkoşa, Gönyeli ve Girne’de temizlik yapmaya gittiği evlerden yüklü miktarda para ve altın çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 26 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Mayesi Begenova hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının ilk etapta 2025 yılı 19 Mart-29 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde çalıştığı evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis; zanlının evin yatak odasında bulunan çelik kasadan 12 bin Sterlin, 3 bin 500 Euro, 3 bin ABD Doları ve 415 bin TL değerinde altın çaldığını ifade etti.

Polis; yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının 7 Mayıs’ta tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis; zanlının çaldığı altınları Girne’de bir kuyumcuya 350 bin TL’ye sattığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis; yürütülen soruşturma kapsamında zanlının başka suçlarının da ortaya çıktığını belirterek, detayları aktardı.

Para ve altınları çaldı

Polis; zanlının 4 Ocak 2025 tarihinde Girne’ye bağlı Boğazköy' de temizlik yapmak için gittiği evin yatak odasındaki dolaptan 3 adet çeyrek altın ve 6 adet maşallah altını çaldığını söyledi. Polis; zanlının 20 Ocak 2025-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında ise Gönyeli’de temizlik yapmak için gittiği evden yatak odasından 200 bin TL olan muhtelif ziynet eşyası çaldığını kaydetti.

Zanlının iki farklı kuyumcudan çalıntı altınları bozarak hesabına aktardığını tespit ettiklerini kaydeden polis, çalıntı ziynet eşyaları ve nakit paraların bulunmadığını söyledi.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis; zanlının 9 Ekim 2024 tarihinden beri KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.