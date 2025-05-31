4 tutuklu var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sahte sürücü belgesi düzenleyerek sattıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen 41 sahte ehliyetten 31’nin KKTC adına düzenlendiği açıklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığının her türlü suçla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Suruç ilçesinde sahte sürücü belgesi basıp para karşılığında satarak "resmi belgede sahtecilik" yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Şıldak, aramalarda, sahte olan 31 KKTC sürücü belgesi, 11 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 10 sürücü belgesi, 6 pasaport, 2 Suriye geçici kimlik kartının yanı sıra 35 senet, bir boş senet defteri, 10 pos cihazı, 2 alacak-verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, bir flash bellek, 3 kredi kartı ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildiğini bildirdi.

Vali Şıldak, operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

