3 kurşuna 600 bin TL

Suna ERDEN

Alsancak'ta H.U.’ya ait eve 3 el ateş açtıktan sonra Güney Kıbrıs’a kaçan, 5 gün sonra yakalanarak kuzeye teslim edilen tetikçi 20 yaşındaki Emirhan Bilici’nin 600 bin TL karşılığında bu suçu işlediği ortaya çıktı. Bilici’nin ardından onun kaçmasına yardım eden taksici Gökay İnönü de tutuklandı. Tetikçi Girne’de kaza mahkemesine, İnönü ise Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis; zanlının “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma ve tasarruf, meskun mahalde ateş açma” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis; zanlının 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 11. 30 sıralarında Alsancak’ta bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 9 mm çapındaki tabanca ile 3 el ateş ettiğini anımsattı.

Polis; olayda yaralanma olmadığını, zanlının ise kayıplara karıştığını belirtti.

Polis; olay mahallinde 2 adet 9 mm boş kovan, 2 adet mermi çekirdeği ile kaçış güzergahı üzerinde yol kenarında olayda kullanılan Spaingfield marka 9 mm çapındaki tabanca ve içerisinde 5 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis; yapılan soruşturma sonucu zanlının aynı gün askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Lefkoşa’da bulunan Yiğitler Burcu bölgesinden Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne geçiş yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis; zanlının 28 Mayıs tarihinde Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan alınarak mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polise itiraflarda bulundu

Polis; zanlının 29 Mayıs’ta mahkemeye çıkarılarak, bir gün süre alındığını kaydetti. Zanlının suçunu kabul edip, itiraflarda bulunduğunu söyleyen polis; Türkiye’de adını bildiği ama soyadlarını bilmediği 2 kişiyle 600 bin TL karşılığında silahlı saldırı yapmak için anlaştığını söylediğini aktardı. Polis; zanlının kendisine yardım eden şahsı itiraf etmesi üzerine de Gökay İnönü’nün de tutuklandığını söyledi. Polis; Gökay İnönü’nün zanlıyı taksisiyle olay yerinden alıp, Girne’den Lefkoşa’ya götürüp, kaçak yolardan Güney Kıbrıs’a geçmesini sağladığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini; alınacak ifadeler olduğunu, emare alınan silahın balistik incelemesinin yapılacağını kaydeden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Taksici teminatla serbest

Bu arada Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarılan zanlı İnönü ise yurt dışına çıkış yasağı ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

