Yazık oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Henüz 26 yaşında olan ve çevresinde güler yüzlü, kibar tavırlarıyla tanınan Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun cansız bedeni dün sabah saatlerinde Gazimağusa’nın Silver Beach Plajı’nda bulundu. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşların durumu 112 acil servise ve polise bildirmelerinden sonra plaj çevresinde ve ormanlık arazide geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Genç kadının vücudunda morluklar gören polisin, konuyla ilgili araştırmaları cinayet şüphesine yönlendirdiği bildirildi. Hastaneye kaldırılan ceset üzerinde yapılacak inceleme sonrasında polisin daha detaylı bilgi aktarması bekleniyor. Polis, olay yerinde bulunan RS 765 plakalı aracı da incelemeye aldı.

Cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; dün sabah 09.30 sıralarında, üzerinde iç çamaşırları bulunan bir kadın cesedi bulan vatandaşlar, durumu polise ve 112 acil servise bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirlerken, polis bölgeyi kordon altına alarak inceleme yaptı. Cesedin üzerinde yapılan dış muayenede morluklar tespit eden polis, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

Otopsi yapılacak

Yapılan incelemelerin ardından cesedin 26 yaşındaki Ahsen Nur Kilitçioğlu’na ait olduğu tespit edildi ve talihsiz kadının bölgede bulunan RS 765 plakalı aracı da incelendi. Polis; ayrıca çevre güvenlik kameralarını da inceleme altına alırken, Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun kesin ölüm nedeninin bugün yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği açıklandı. Henüz 26 yaşında olan Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun bölgede faaliyet gösteren bir otelde çalıştığı öğrenildi. Arkadaşları arasında da oldukça sevilen biri olan talihsiz kadın, hayvan sevgisiyle de tanınıyordu. Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun zamansız vefatı büyük üzüntü yarattı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025, 09:52