200 bin lira ödedi

İnternet üzerinden Homer isimli arkadaşlık uygulamasından tanıştığı 14 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz ettiği iddia edilen 24 yaşındaki Abdülkadir Aygün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 3 kefilin imzaladığı toplam 3 milyon TL kefil kefaleti ve 200 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla serbest bırakılırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Zanlının telefonunda çocuklara ait görüntü ve videolar tespit edildiği, bu kişilerin bulunarak ifadelerinin alınacağı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; Abdülkadir Aygün'ün Melih 19 kullanıcı ismini kullanarak Homer isimli arkadaşlık uygulamasından tanıştığı 14 yaşındaki çocuğa 4 Nisan 2025 tarihinde Haspolat'ta bulunan bir binanın engelliler tuvaletinde tecavüz ettiğini söyledi.

Polis memuru; olayın çocuğun durumu rehber öğretmenine anlatması üzerine ortaya çıktığını belirtti.

Polis; zanlının ayrıca 2025 yılı Mart- Nisan ayları 2 kez çocukla buluştuğunu ve cinsel temasta bulunarak, cinsel saldırı suçunu işlediğini kaydetti.

Kullanıcı adı Melih 19

Şikâyetin 13 Mayıs 2025 tarihinde yapıldığını kaydeden polis; zanlının kullandığı aracın 14 Mayıs tarihinde Kent Güvenlik Sisteminden tespit edildiğini ve çocuk tarafından Melih 19 kullanıcı adıyla bilinen zanlının isminin ve kalmakta olduğu yerin belirlenerek tutuklandığını söyledi.

Polis; zanlının ifadesinde 14 yaşındaki çocukla görüşüp konuştuklarını ancak cinsel ilişki olmadığını söylediğini aktardı. Polis; zanlının aracından DNA ve sperm örnekleri alındığını, emarelerin Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini anlattı.

Telefonunda sakıncalı görüntüler bulundu

Polis; zanlının aracında şu anda 17 yaşında olan bir erkek şahsa ait fotoğraf bulunduğunu, yapılan soruşturmada çocuğun tespit edilerek sosyal hizmet görevlileri eşliğinde ifadesinin alındığını belirtti. Polis; çocuğun ifadesinde zanlı ile 2024 yılında tanıştıklarını, birlikte Yedidalga’ya gittiklerini, araç içerisindeyken kendisini yanağından öperek cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini aktardı. Polis; zanlının cep telefonunda yapılan incelemede küçük çocuklara ve yetişkinlere ait görüntü ve fotoğraf tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 3 gün polis karakoluna giderek imza atmasına; 200 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 3 kefilin birer milyon TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

