Klerides haklı çıktı

Alithia, Rum Yönetimi’nin, tek yanlı ilan ettiği MEB’de sadece Türkiye’nin müsaade ettiği bölgelerde; Türkiye’nin ve KKTC’nin deniz yetki alanları dışında kalan bir koridorda araştırma yapabildiğine dikkat çekti. “Kıbrıs sorunu çözülene kadar tek bir tarak bile çıkaramayız” diyen eski Rum Yönetimi Başkanı Glafkos Klerides’in haklı çıktığına vurgu yaptı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği MEB’deki 2, 3 ve 9’uncu parseller için ENI-Kogas konsorsiyumuna 2013’te verdiği lisanslarının süresinin Ocak 2025 itibarıyla dolması ve yenilenmemesinin ana sebebinin “Türk askerinin oluşturduğu jeopolitik risk” olduğuna dikkat çekti.

Gazete haberi manşetten “Türkler Kıbrıs MEB’ini Yuttu… Glafkos Klerides Daha 2002’de Kıbrıs Sorunu Çözülmedikçe Jeopolitik Risk Konusunda Uyarmıştı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Rum Enerji Bakanı’nın, lisansların uzatılmamasına “araştırmalarda değerlendirilebilir doğal gaz yatağı bulunmamasını” gerekçe gösterdiğini ancak “Türk savaş gemileri nedeniyle araştırmaların da eksik kaldığını” savunan gazeteye göre; bu gelişmenin ardından 2, 3 ve 9’uncu parsellerin yüzde 20’sinde hak sahibi olan Kogas sözde Rum MEB’ini tamamen terk etti.

Daha öce gerek tek başına gerek konsorsiyum şeklinde 7 parselde hak sahibi olan ENI artık sadece Fransız Total şirketi ile iş birliği yaptığı 6, 7, 8 ve 11 numaralı parsellerde hak sahibi.

Gemi görürsem, sondaj yapmam

Gazete, ENİ-Kogas’ın 2014’te 9’uncu parselde iki araştırma sondajı yaptığını ancak olumlu sonuç almadığını, ENI’nin 2018’de 3’üncü parselde araştırma sondajı yapmaya yeltendiğinde Türkiye’nin dinamik tepkisiyle karşılaştığını hatırlattı, ENI’nin o tarihten bu yana bir daha sözde Rum MEB’i içerisinde sondaj yapmadığına dikkat çekti.

Gazete 3 ve 9’uncu parsellerde (2’nci parselde yok) Rum yönetimi hesabına yapılan araştırmaların, parsellerin Türkiye’nin talep etmediği bölümlerinde yapıldığına, bunların da KKTC’nin belirlediği hat ile Rum yönetiminin Lübnan’la anlaşma yaptığı MEB hattı arasındaki ince bir koridorda bulunduğunu belirtti.

“Sadece bize müsaade ettikleri parsellerde, yani 10, 5 ve 6’ncı parselde araştırmalar yapıyoruz” vurgusunu yapan gazete ENI’nin, 2019’da Rum yönetimine “gemi görürsem sondaj yapmam” uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

Tek bir tarak çıkarılamadı

Gazete Glafkos Klerides hükümeti zamanında enerjiden de sorumlu Ticaret ve Sanayi Bakanı olan Nikos Rolandis’in “MEB’de hidrokarbon bulunduğunu açıklayarak ABD Başkanı George Bush’un şirketi tarafından yapılan ön araştırmaların haritalarını Klerides’e ilk sunduğunda Klerides’in verdiği 'Niko, bunları çekmeceye at, Kıbrıs sorunu çözüldükten sonra çıkart'" cevabını hatırlattı. Klerides’in daha sonra, konunun sorulmasına karşılık “Çözüm olmadan tek bir tarak bile çıkarmamız söz konusu değil” dediğini yazdı.

