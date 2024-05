Geri adım atmak yok

Özlem ÇİMENDAL

Başbakan Ünal Üstel, et fiyatlarını aşağıya çekmek için İspanya, Romanya ve Hollanda’dan teklif alındığını, yapılan değerlendirmelerden sonra Hollanda üzerine karar aldıklarını söyledi.

Üstel, bir yaşına kadar kemiksiz kuzu etinin kasaplarda kilosu 400 liradan; yüzde 10 yağlı dana kıymasının ise kilosu 300 liradan satılacağını söyledi. Üstel; alınan bu karardan geri adım atılmayacağını belirtirken, yerli üreticiye kuzu başı teşvik miktarının 800 TL’den bin 100’e çıkarıldığını aktardı.

Hafta sonunda Ankara’ya giderek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile 2024-2025 Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü üzerinde çalıştıklarını anlatan Başbakan Üstel, Türkiye’nin KKTC’ye 14 milyar Türk Lirası tutarında yardım yapacağını açıkladı. Üstel, öngörülen kaynak içinde Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması ve kablo ile elektrik projesinin başlatılmasına yönelik masrafların da yer aldığını kaydetti.

Gündem Özel’de önemli açıklamalarda bulundu

Başbakan Ünal Üstel, Gündem Özel programında, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı. Gündeme dair birçok konuyla ilgili açıklama yapan Üstel, en tartışmalı konulardan biri olan donmuş et ithaline izin verilmesiyle ilgili değerlendirme yaptı.

Halkın uzun süredir ete ulaşmakta zorluk çektiğini ifade eden Üstel, şunları söyledi: Tüm taraflarla bir araya geldik. Hem üretici hem de kasaplarımıza destek verdik ama fiyatlar istediğimiz noktaya gelmedi. Hükümetin de elini taşın altına koyması gerekti. Ete narh kararı Bakanlar Kurulu’ndan çıktı. Kuzu başına 800 TL teşvik verdik önce kasaplar tamam dedi, sonra vazgeçti. Karar sonrası 600 yer denetlendi ve 550 TL üzeri kuzu eti satanlara ceza kesildi.

Eskiden 9 bin kuzu kesiliyordu. Et fiyatı yükselince 5 bin civarına düştü. Narh uygulamasından sonraki bir aylık süreçte 11 bin 700 kuzu kesildi. Kuzu başına 800 TL teşvik verdik, kasaplara da yüzde 58 prim desteği sağladık. Buna rağmen kasaplar yine mutlu olmadı ve bir daha oturup konuştuk ve teşviki bin 100 TL yaptık.

Buna rağmen kasaplar ithal et getirilmesini istediler. Avrupa’dan gelecek kemikli et Türkiye üzerinden gelecekti. Sorun oldu. Biz de kemiksiz getirmek için Hollanda, Romanya, İspanya’dan fiyat aldık.”

Kilosu 400 TL’yi geçmeyecek

Et ithaline yönelik detayları da açıklayan Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hollanda’dan 12 ayı geçmeyecek şekilde et gelecek ve kilosu 400 TL’yi geçmeyecek. Bu ithal et süreci devam ederken, hayvancıya hem kuzu hem de yem desteği verilecek. Kıyma da Hollanda’dan yüzde 10 yağlı dana kıyması da gelecek 300 TL’ye satılacak.

Aldığımız karardan geri adım atmayacağız

Grev konusunda açıklama yapan Üstel, “Biz grev taraftarı değiliz ama halkımızın ete ulaşması gerek. Önümüzde kurban bayramı var ,insanlarımız kurban kesmek isteyecek. Bakanlar Kurulu bu kararı aldı ve Toprak Ürünleri Kurumu etin gelmesi için şirketlerle temas kurdu, bir hafta 10 gün içinde bu etler ülkeye gelecek. Bu süreçte denetimler de sürecek” dedi.

Kasaplarla görüşme gerçekleşip gerçekleşmediği şeklindeki soruyu da yanıtlayan Başbakan Üstel, “Üreticinin zarar görmesi taraftarı değiliz ama halkın etle buluşması gerekir. Aldığımız karardan geri adım atmayacağız. İthal et uygulamasına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etlere etiket ve levha konulacak

Üstel, 550 TL’ye uymayan kasaplar ve etiketler hakkında ise “Ne tür et olduğuna dair etiket ve levha konulacak. 550 TL üzeri satanları vatandaşımız Ekonomi Bakanlığına şikayet etsin” şeklinde açıklama yaptı.

Hız cezalarında halk rahat olsun

Üstel, radar cezalarının dağıtılmaya başlanacak olmasıyla ilgili de konuştu.

Üstel, toplu gitme ihtimali olan cezalarla ilgili şunu söyledi: “Polis ve belediyelerle konuyu masaya yatırdık. Herkes müsterih olsun. Kimsenin ehliyeti gitmeyecek. Hükümet halkın yanında, halkın menfaati neyse o yapılacak. Çalışmalar yapılacak, bitince kamuoyuna açıklayacağız.”

Narkotest cihazlarının siparişini verdik

Üstel, ihtiyaç duyulan narkotestlerle ilgili ise şöyle konuştu: “Devletin bu cihazları almaya gücü var. Bu cihazların siparişlerini verdik. Cezalarda da değişiklik yaptık. Hem alkol hem de hızda cezaları yükselttik. Önümüzdeki günlerde halkımıza açıklayacağız. Bizim temennimiz kazaları azaltmak. Yollardaki çizgilerden tutun, yanmayan ışıkları masaya yatırdık Maliye’den bütçe ayırdıkça yapıyoruz.”

Üniversitelerimizi hak ettiği yere getireceğiz

Yükseköğretimle ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Üstel, “Bütün üniversiteleri kontrol altına tutuma için Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık arasında yasal çalışmalar yapılıyor. Hızlı bir şekilde üniversitelerimizin eksik kısımlarını gidereceğiz. Üniversitelerimizi de hak ettiği noktaya getireceğiz. Bu eksiklikler sene sonuna kadar tamamlanacak” şeklinde konuştu.

Bu yıl Türkiye’den 14,5 milyar TL gelecek

Başbakan Üstel, 2024-2025 Mali protokolü ve Türkiye’de açıklanan kamuda verimlik kararıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Üstel şunları ifade etti:

“Mayısın ortasına geldiğimiz için bu mali protokolün son şeklini vermek için Ankara’ya gittik madde madde görüştük. İhtiyacımız olan projeleri öne çıkarmak istiyoruz ve ihtiyacımız olan okul, altyapı ve hastane gibi. 2023-2024 yılında bize 9 milyar 500 bin TL’ydi. Bu yıl bize 14,5 Milyar TL ayrıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önümüzdeki haftalarda gelecek. Güzelyurt’a 40 bin tonluk soğuk hava deposu yapılacak. 2015 yılından beri bekleyen Güzelyurt Hastanesi’nin müjdesini de vereceğiz.”

Yeni kırsal kesim arsaları dağıtılacak

Kırsal kesim arsalarında yaşanan altyapı sorunlarına da değinen Üstel, bu arsaların yüzde 40’ının ihalesine çıkıldığını kaydetti. Burada da yine Türkiye’den destek alındığını söyleyen Üstel, “İhtiyaç olan bölgelerde de yeni kırsal kesim arsalarının çalışmasını yaptık. Önümüzdeki günlerde de başvuruları değerlendirip, dağıtımını yapacağız” dedi.

Önce ülke, sonra kurultay

UBP’nin kurultayına yönelik de Üstel, “Parti içinde herkes aday olabilir. Son tarih olan Ekimin sonuna kadar kurultayı yapacağız ama şu an önceliğimiz ülkemizin öncelikli önemli konularıdır. Önce bunları halledeceğiz, sonra kurultaya gideceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 09:50