Girne antik Limanı ‘imdat’ çağrısı yapıyor

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın en güzel yeri olan Girne Antik Limanı, ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden tarihin en kötü günlerini yaşıyor. Yat limanı pislikten geçilmediği gibi tarihi Venedik evlerinin bir kısmı çürümeye terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş durumda…

Yıllardan beri ‘yönetim sorunu’ yaşayan Antik Limanı ziyaret eden yerlileri dahi “bu kadarı da olmaz” derken, yabancı turistleri buralarda ağırlamanın kötü propagandadan başka bir şey olmayacağı belirtiliyor.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu bölge esnafı da ortaya çıkan manzaradan pek memnun değil. Esnafa göre; bir yandan Corona krizi ve işlerin tamamen durması, diğer yandan bakımsızlık yüzünden yıkılmaya yüz tutmuş binalar ve denizdeki kirlilik yüzünden ileriye yönelik umutlar da umutsuzluğa dönüşmüş durumda.

Ne yapılmalı?..

Ülkenin hemen her alanda içine düştüğü bu durumdan rahatsız olan çevreciler ise, yetkililerin ilgisizliğini sert bir dille eleştiriyor.

Antik Liman’ın tek yönetim tarafından ele alınması gerektiğine dikkat çeken çevreciler, bugünkü haliyle turistlerin buraya gelmeyeceğini, gelenlerin ise KKTC’yi kötüleyeceğini belirtiyor.