Kadınlara güvence 

Rum lideri Nikos Anastasiades gün ışığına çıkan cinsel taciz ve suçlarla ilgili tüm şikâyetlerin mevcut yasalar temelinde araştırılması ve suçluların ve sorumluların adalete teslim edilmesi yönünde kesin talimatlar verdiğini açıkladı.

Anastasiadis; Kadınlar Günü vesilesiyle Cinsel Eşitlik Komitesi tarafından internet aracılığıyla düzenlenen törende yaptığı selamlama konuşmasında, uluslararası günlerin özür dileme, sorumluluklar ve daha fazla eylemler üstlenme için fırsatlar oluşturduklarını belirterek Kıbrıs’ın bu yönde daha yapacağı çok şey olduğunu kabul etti.

Anastasiadis, kadınların hakları, kadının pozisyonunun iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi ve karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü yönünde kayıtlı sonuçlara ulaşıldığını dile getirdi.

Çalışma haklarının, kadınların emekliliklerinin ve eğitimlerinin güçlendirildiğine değinerek gençlik ve 2014-2020 döneminde kadınlara ait işletmelerin eğitim νe sübvansiyon için 320 kadına 11 milyon Euro düzeyinde onay verildiğini söyledi.

Anastasiades ailelerin desteklenmesi için eylemler uygulandığını, tüm annelere annelik parası verildiğini, annelik izinlerinin uzatıldığını ve çocuk parası verildiğini kaydetti.