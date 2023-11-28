Girne'de işlenen cinayetle ilgili flaş gelişme.. Tutuklandılar

Girne'de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan bir dükkan içerisinde dün saat 17.00 sıralarında ölü olarak bulunan Rus vatandaşı 40 yaşındaki Mikhail Kamyshanov'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kamyshanov'un boğularak öldürüldüğü tespit edilirken, olay sonrası tutuklanan 1'i kadın 2'si erkek Ukrayna vatandaşı 3 şahıs tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

3 AYDIR YANLARINDA ÇALIŞIYORDU

Kamyshanov’un boğularak öldürüldüğü tespit edilirken, olay sonrası tutuklanan 1’i kadın 2’si erkek Ukrayna vatandaşı 3 şahıs Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlılar aleyhinde soruşturma maksatlı 3 günlük tutukluluk emri temin edildi.

Zanlılardan 1 erkek şahsın Mikhail Kamyshanov’un yanında çalışan personeli olduğu ve 3 aydır da yanında çalıştığı mahkemede aktarıldı.

Dün akşam sabaha kadar devam eden soruşturma kapsamında zanlılar birer birer tutuklanırken, cinayete kurban giden Kamyshanov’un sırt çantasının kayıp olduğu da ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 14:11