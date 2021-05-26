35 yaş ve üzerine aşı başlıyor

Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşı uygulaması kapsamında AstraZeneca aşılarının bugünden itibaren 35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, aşı yapılan merkezlere Lapta, Akdoğan ve Maraş Sağlık Merkezleri eklendi; Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde 12.00- 16.00, diğer merkezlerde ise 08.30 -13.30 saatleri arasında aşılama yapılacak.



Aşı yapılacak merkezler şöyle:Lapta Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi, Maraş Sağlık Merkezi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi, Çamlıbel Sağlık Merkezi ve Değirmenlik Sağlık Merkezi.