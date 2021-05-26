‘Bunun üstü örtülemez’

Türkiye’nin önemli siyasetçilerinden, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri eski Bakanlarından Murat Karayalçın, Sedat Peker’in video paylaşımlarının şok etkisi yarattığını belirterek yargıyı göreve çağırdı. Karayalçın “Bu iddiaların üstü örtülemez” dedi. Karayalçın, yargının hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’ta harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Karayalçın, “Savcılara ‘yürüyün diyorum’. Kıbrıs yargısı da adım atmalı. Kıbrıs halkının da yargının veya savcıların yanında olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu. Karayalçın, “Kıbrıs’ta ve Türkiye’de herkes bu iddialara kilitlenmişse er ya da geç suçlular cezasını bulacaktır. Kaçışın olmayacağını açıkça görüyorum” dedi.

Gündemi tv2020’ye değerlendirdi

Deneyimli siyasetçi Karayalçın, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. “Sedat Peker’in yayımlandığı videolar Türkiye’yi şok ediyor” diyen Karayalçın şunları söyledi:

Toplum yargının harekete geçmesini bekliyor. Ancak henüz adım atılmadı. Sadece Adalı cinayeti değil, birçok konu ele alınmalı. Yargının ele alması gereken çok konu var. Suç duyurusunda bulunulması gerekmiyor. Savcılar bu iddiaları duyduktan sonra süreci başlatabilirler. Umarım kısa sürede başlar. Türkiye’nin, devletin, adı geçen tüm siyasetçilerin kendilerini temize çıkarmaları için bir fırsat.

Adalı cinayeti farklı

Adalı cinayetiyle ilgili iddiaların diğerlerinden farklı olduğunu dile getiren Karayalçın, şöyle devam etti:



Adalı cinayeti diğer iddialardan farkı olarak daha somut iddialar var. İsimler uçuş saatleri veriliyor Barnabas olayıyla bağlantısı ortaya konuyor. Sayın İçişleri Bakanı da (Süleyman Soylu) aydınlığa kavuşturulmasını istiyor. Hem Kıbrıs yargısı hem de itham altında olan kişiler için savcılar devreye girmelidirler. Nereye kadar gidecekse oraya kadar gidilmeli ve bu iş açıklığa kavuşturulmalıdır. Faali meçhul cinayetlerin yeniden açılması da iyi olacak. Her iddianın üzerine gidilmeli. 1990 ve daha sonraki yılların tümümün yargı muhasebesi yapılmalıdır. Yeni bir sayfa açılmalıdır.

Bu kez kaçış yok

Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in Adalı cinayetiyle ilgili ifade vereceğine dair açıklamayı da değerlendiren Karayalçın, “Bu açıklama son derece öne taşıyor. Peker’in bu açıklaması gayet yerinde, hem de kardeşini suçluyor. Kardeşi tetikçi olarak gönderilmiş bu varken ruhsatsız silah suçlamasından gözaltına alınması komik. Bence hiçbir iddianın üstü örtülemez. Bunun üzerine gidilecektir. Toplum bunun peşinde olacaktır. Kıbrıs’ta ve Türkiye’de herkes bu iddialara kilitlenmişse er ya da geç suçlular cezasını bulacaktır. Kaçışın olmayacağını açıkça görüyorum” şeklinde konuştu.

Savcılar harekete geçmeli

Karayalçın, “Türkiye’de suç örgütlerinin devletle ilişkisi nasıl karşılanıyor” sorusuna üzerine şunları ifade etti:

Susurluk skandalı ortaya çıktığında toplum büyük bir tepki vermişti. Bugünde aynı tepkiler ortaya çıktı. Bu tepkiler yeni bir siyasi dönemin başlayacağını da işaret ediyor. Susurluk döneminde de öyle olmuştu. Hukuk devletinin yeterince işletilmemesinin ortaya çıkardığı bir durum…Devlet içerisinde çeteleşme gibi… Susurluk’tan sonra tepkiler ortaya kondu ancak istenilen gelişme sağlanamadı. Halk soruşturmayı yapan savcının yanında duracaktır. Türkiye’nin bekasını hukuktan yana olarak gören herkes destek verecektir. Olağanüstü bir fırsattır. Savcılara ‘yürüyün diyorum’. Kıbrıs yargısı da adım atmalı. Kıbrıs halkının da yargının veya savcıların yanında olacağına inanıyorum.