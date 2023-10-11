Suna ERDEN-Hüseyin ÇİÇEK

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan biri doktor, ikisi eczacı ve ikisi eczane çalışanı 5 zanlı Lefkoşa ve İskele’de mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Eczacı K. D. ,eczane çalışanı F. I. ile kalfa Z. P. Lefkoşa’da, doktor İ.İ. ve eczacı P.Ö. de İskele’de mahkemeye çıkarıldı.Bu arada yeni tutuklanan 5 kişiyle birlikte şimdiye kadar soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 26 oldu.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada olguları aktaran polis, zanlıların 13 Eylül’de başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını söyledi. Polis, eczacı K.D. F.I ve eczacı kalfası Z.P.’nin mesele kapsamında daha önce tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde teminatla serbest bırakılan doktorlar F.K., M.A. ve önceki akşam İskele’de tutuklanan İ.İ. ile birlikte sahte reçeteler düzenleyerek, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiklerini belirtti.

Polis, doktorlar F.K.,M.A. ve İ.İ.’nin şahısların bilgisi olmadan, onlar adına reçete yazıp, Gönyeli’de ve Geçitkale’deki faaliyet gösteren eczanelere gönderdiklerini açıkladı.

Polis, K.D. ve F.I.’nin evinde arama yapıldığını, çok sayıda elektronik eşyaya el konulduğunu belirtti.

Polis, Ocak-Ağustos ayları arasında K.D.’nin sahibi olduğu eczanenin sosyal sigortalara gönderdiği 3 bin 275 reçeteden bin 416 tanesini doktor M.A., bin 310’unu F.K. ve 500’ünü ise İ.İ.’nin yazdığını açıkladı. Polis, 21 adet reçetenin incelendiğini, ifadeler aldığını, 21 reçeteden 16 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Eczacı kalfası Z.P.’nin ise düzenlene bazı reçetelerde telefon numarasının bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının telefon numarasına kayıtlı 2 reçeteden bir tanesinin sahte çıktığını, M.B. isimli şahsın haberi olmadan onun adına hazırlandığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Doktor 8 ayda 23 bini aşkın reçete yazdı

İskele Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis, eczacı P.Ö. ile doktor İ.İ.’nin ortak hareket ettiğini söyledi. Polis, 2023 yılı Ocak ve Ağustos ayları arasında, İ.İ.’nin muayene etmediği ve ilaç yazmadığı birçok sosyal sigortalı hasta adına reçete düzenleyerek, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tedavüle sürdüklerini ve sahtekarlıkla para temin ettiklerini açıkladı. Polis, zanlı İ.İ.’nin Ocak ve Ağustos ayları arasında, KKTC genelinde 89 eczaneye toplamda 23 bin 313 adet reçete yazdığını açıkladı. Polis, doktorun yazdığı reçetelerden bin 328 adet reçetesinin P.Ö.’nin eczanesinde bulunduğunu, bunlardan 600 tanesinin incelendiğini ve 35 tanesinin usulsüz olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, P.Ö.’nün ise 2023 yılı Ocak ve Ağustos ayları arasında, düzenlemiş olduğu 147 reçetenin incelendiğini ve bunlardan 4 tanesinin sahtelenmiş olduğunun belirlendiğini aktardı. Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.