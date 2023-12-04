Çok sevilen bir insandı

Basın camiasının deneyimli ismi Ufuk Çağa’nın kızı, evli ve bir çocuk annesi avukat Feriha Çağa Uysal (35), uzun süredir tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Uysal’ın ölüm haberini eşi Ali Erdener Uysal duyurdu. Uysal, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Canim eşim, Eva’nın dünyalar güzeli annesi, bir tanecik Feroş’umuzu kaybettik” ifadelerine yer verdi.

Feriha Uysal'ın cenazesi dün öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığında toprağa verildi.

Uysal’ın cenaze törenine ailesi, dostları ve meslektaşları katıldı.

Uzun süredir tedavi gördü

Bir kız çocuk annesi olan, Lefkoşa’nın tanınmış avukatlarından Uysal son 3 yıldır tedavi görüyordu. İki kez kanseri yenen Uysal’ın hastalığı bu yıl yeniden nüksetmişti. Uysal, yeniden tedaviye başlamıştı.

Üstel mesaj yayımladı

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, Uysal’ın vefatından dolayı taziye mesajı yayımlandı. Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sabahın ilk saatlerinden itibaren, gencecik yaşta bir anneyi, bir eşi kaybetmenin üzüntüsünü derinden hissediyoruz. Avukat Feriha Çağa Uysal’ın vefatının ailesi ve sevenlerinde olduğu kadar toplumun geniş kesiminde yarattığı acıyı ben de paylaşıyorum. Eşi Ali Erdener Uysal'a, evladına, babası Ufuk Çağa’ya, amcası Artun Çağa’ya da bu vesileyle sabırlar diliyorum. Ruhu şad olsun.”

