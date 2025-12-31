Göğsüne sapladı

Lefkoşa’da meydana gelen olayda alkol tesiri altında bulunan 24 yaşındaki A.B. (E) annesine vurduğu gerekçesiyle abisi İ.Y.B.’yi bıçakladı. Göğsünden yaralanan İ.Y.B. hastaneye kaldırılırken, tutuklanan zanlı katle teşebbüs suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, olayın 29 Aralık tarihinde saat 22.30 sıralarında zanlının Lefkoşa’da annesi ve abisiyle birlikte ikamet ettiği ev içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının 241 miligram alkol tesiri altında bulunduğu esnada annesine vurduğu gerekçesiyle çıkan tartışma sırasında, abisi İ.V.B.’yi tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu yaklaşık 16 santim uzunluğundaki bıçakla göğüs kısmından bir kez bıçakladığını mahkemeye aktardı.

Polis, olay sonucu ağır şekilde yaralanan İ.V.B.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, ameliyata alındığını, ardından genel cerrahi servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Yaralının hayati tehlikesinin devam edip etmediğine ilişkin durumun henüz netlik kazanmadığını ifade eden polis, doktorlardan alınacak raporların beklendiğini kaydetti.

Polis, zanlının olay yerinde tespit edilerek tutuklandığını, saldırıda kullandığı bıçağın emare olarak alındığını ve doktor kontrolünden geçirilerek sağlık raporu temin edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; aktarılan olgular ışığında zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.