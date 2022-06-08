‘Gömü Operasyonu’

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen Gömü Operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 169 parça eski eser ele geçirildi. Operasyonda Nuri Tekin isimli zanlı gözaltına alındı.

Hakkında ‘kanunsuz eski eser tasarrufu’ suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde tarihi eserleri Türkiye'nin Yozgat ilinde kendisine ait tarla içerisinde bulduğunu söylediği açıklandı.

Zanlının 2021 yılı Ekim ayında bulduğu eserleri satmak için 4 Haziran’da KKTC’ye getirdiği belirtildi.

Polis iddiaları aktardı

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Narkotik ekiplerinin 6 Haziran 2022 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Ortaköy'de faaliyet gösteren bir süpermarkete ait park yeri içerisinde operasyon düzenlediğini söyledi. Polis ZNF 160 plakalı araçta yapılan aramada şoför koltuğunun arka kısmında poşet içerisinde 154 adet sikke, 4 adet yüzük, bir adet buğurdanlık, bir adet ok başı ve 9 adet takı eşyaları parçaları olmak üzere toplam 169 adet eski eser olduğuna inanılan eşyalar bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Araç sürücüsü Nuri Tekin'in gözaltına alındığını ifade eden polis, zanlının tarihi eserleri 2021 yılı Ekim ayı içerisinde Türkiye'nin Yozgat ilinde kendisine ait tarla içerisinde bulduğunun öğrenildiğini belirtti.

Polis, yine yapılan soruşturmada zanlının tarihi eserleri müşteri bulup satmak için 4 Haziran 2022 tarihinde KKTC'ye getirdiğinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, zanlının gönüllü bir ifade verip doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.