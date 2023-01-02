Sümer Aygın’la tam 16 yıl

Girne Belediyesi 1974 yılında adada gerçekleşen genel değişim sonrasında, Kıbrıslı Türklerin Girne’ye yerleşmesinden ve ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı kuruldu. Girne’nin ilk Belediye Başkanlığı görevini 1974-1976 Sabri Tahir yaptı. Belediye başkanlığı makamında en uzun süre hizmet eden isim ise 16 yıl farklı aralıklarla görevde bulunan Sümer Aygın oldu. 2014 yılında bağımsız aday olarak girdiği seçimleri kazanan Nidai Güngördü ise 2022 yılının Aralık ayına kadar başkanlık hizmetini sürdürdü. Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz Aralık ayında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Murat Şenkul birinci olarak görevi Nidai Güngördü’den devraldı.

Girne Belediyesinde sırasıyla diğer Başkanlar aşağıdaki gibidir:



Sabri Tahir (1974-1976)

Ziya Rızkı (1976-1985)

İzzet Kaysu (1985-1986)

Erdinç Gürçağ (1986-1989)

Hasan Behçet (1989-1990)

Mehmet Ayder (1990-1994)

Sümer Aygın (1994-1998)

Erdinç Gürçağ (1998-2002)

Sümer Aygın (2002-2006)

Sümer Aygın (2006-2010)

Sümer Aygın (2010-2014)

Nidai Güngördü (2014-2018)

Nidai Güngördü (2018-2022)

Murat Şenkul (2022-Halen)