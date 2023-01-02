2022’nin son olayları

2022 yılının son günlerinde 51, 46 ve 54 yaşlarında 3 kişi aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Önceki gece 3 evde yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre önceki gün saat 02.50 sıralarında, Tatlısu'da yaşayan Fatma Tosun (K-51) evinde rahatsızlanarak, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti; Tosun’un otopsisinde ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu belirlendi.

Yeniboğaziçi’nde bir otelde kalan İsmail Dağ (E-46) da dün 17.00 sıralarında, aniden rahatsızlanarak yaşamanı yitirdi.

Sipahi'de yaşayan Şevki Altuntaş (E-54), ise 29 Aralık Perşembe günü saat 21.30 sıralarında, evinde rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. Otopsisinde Altuntaş’ın ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Ölümlerle ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Yangınlar artıyor

Tuzla’da yaşayan Yusuf Gülseren’in yatak odasında sobanın yatağa temas etmesi sonucunda önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana gelen yangında 4 şilte, 2 yatak, 1 klimanın iç ünitesi tamamen yandı; diğer eşyalar ve duvarlar ise islenerek zarar gördü.

Ev sakinleri tarafından söndürülen yangında dumandan etkilenen ev sakini dört kişi Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Dâhiliye Servisinde müşahede altına alındı.

Gönendere’de ise saat 21.30 sıralarında, Mustafa Çorba’ya ait evin oturma odasında şömineden sıçrayarak halıya düşen kıvılcımların halıyı tutuşturmasıyla yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda oturma odasındaki muhtelif eşyalar kısmen yanarak, tüm odaların duvarları ise islenerek zarar gördü.

Diğer yandan Gemikonağı’nda ise dün saat 02.45 sıralarında Nikuze Monique evinin mutfağında yemek yaparken tavada bulunan yağın alevlenmesi sonucunda yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir aspiratör ve gazocağı ile mutfak dolapları yanarak zarar gördü.

Yangınlarla ilgili soruşturma devam ediyor.