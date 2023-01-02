‘Like’ yağmuru

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, yeni yılın ilk gününde eşi ve çocuğuyla birlikte yayınladığı fotoğraf nedeniyle facebook’ta ‘like’ patlaması yaşandı.

Paylaşımın ilk 20 dakikasında 800’ün üzerinde kişi Erhürman ailesinin fotoğrafına ‘like’ yaparken, çok sayıda başarı ve mutluluk dileği iletildi.

Paylaşımdan bir saat sonra ise Erhürman’a ‘like’ yapanların sayısı 2 bin 200’e, yorumların sayısı ise 322’ye ulaştı.