Yılbaşı sevinci

Eylem Can ARSLAN

Ercan Havalimanı, yılbaşı uçuşları nedeniyle ciddi bir yoğunluk yaşadı.

Elde edilen bilgilere göre; 30 Aralık-1 Ocak tarihlerinde ülkeye gidiş-gelişlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle ek önlemler alındı.

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Ercan havalimanı Yeni Yıl arifesinden 2023 yılının ilk günü dâhil, gidiş ve geliş güzergâhlarında toplam 221 uçağa hizmet verdi. Üç günlük periyotta Ercan’a 106 uçak indi, 115 uçak da kalkış yaptı.

En fazla uçuş İstanbul Havalimanı ile Ercan arasında yapıldı. Üç günlük 221 uçuştan 100’ü İstanbul-Ercan arasında gerçekleşti.

En çok uçuş yılbaşı arifesinde oldu

30 Aralık Cuma günü Ercan Havalimanı 95 uçağa hizmet verdi. Cuma günü Ercan’a gelen ve Ercan’dan kalkan 95 uçaktan 43’ünü THY, 44’ünü PEGASUS ve 8’ini diğer havayolu şirketleri oluşturdu. Yine 95 uçağın hizmet verildiği Ercan’dan Cuma günü 49 uçak kalkarken, 46 uçakta iniş yaptı. Yılbaşı arifesinde KKTC’ye en fazla uçak 39’la İstanbul’dan gelirken bunu 14 uçukla Ankara-Ercan güzergâhı, 11 uçakla Adana-Ercan güzergâhı ve 10 uçakla İzmir-Ercan güzergâhı izledi.

31 Aralık cumartesi günü ise Ercan Havalimanı gidiş ve geliş olmak üzere 44 uçağa hizmet verdi. Önceki gün Ercan’dan 22 uçak kalkış, 22 de iniş gerçekleşti. En fazla uçuşu ise PEGASUS Havayolları yaptı. PEGASUS 24, THY ise 18 uçuş gerçekleştirdi.

44 uçuşun 23’ü İstanbul-Ercan arasında gerçekleşti. Bunu 6 uçuşla Antalya, 4 uçuşla Ankara izledi.

Yeni yılın ilk günü 82 uçuş

Yeni yılın ilk günü olan dün ise Ercan’da gidiş-geliş olmak üzere 82 uçağa hizmet verildi. Ercan Havalimanından 44 uçak gidiş yaparken, 38 uçakta farklı güzergâhlardan Ercan’a iniş gerçekleştirdi. Uçuşların 38’i İstanbul ile Ercan arasında gerçekleşti. Adana-Ercan arasında ise 8 uçuşun gerçekleştiği tespit edildi. Uçuşların çoğunluğunu THY gerçekleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023, 11:36