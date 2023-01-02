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İtfaiye zamanında yetişti

Haspolat’ta öğrenci yurdunda, Küçük Kaymaklı’da  belediye kanalizasyon  hava çekme motoru sisteminde yangın çıktı

İtfaiye zamanında yetişti

Abdullah SUİÇMEZ
Başkent Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta öğrenci yurdunda, Küçük Kaymaklı’da  belediye kanalizasyon  hava çekme motoru sisteminde yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 12.30 sıralarında Haspolat'ta bulunan bir öğrenci yurdunun mutfak bölümünde, gaz kaçağından dolayı  yangın çıktı.
Yangında, ocak, aspiratör, mutfak dolapları, elektrik tesisatı ile muhtelif mutfak eşyaları yanarak, duvarlar ise islenmek suretiyle zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 
Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı Bölgesinde bulunan Lefkoşa  Türk Belediyesine ait kanalizasyon hava çekme motoru sisteminde muhtemelen kimyasal reaksiyon sonucu saat 15.45 sıralarında yangın meydana geldi. 
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Çıkan yangın sonucu motor, 8 tonluk plastik depo ve depo içerisinde bulunan 6 ton karbon ve deponun plastik bağlantı boruları yanarak zarar gördü. 
 

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