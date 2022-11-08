Göreve hazır

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayı Emre Efendi, seçilmesi durumunda geleceğe emin adımlarla ve doğru planlamalarla yürüyeceklerini belirterek, “Bölgemize hizmet aşkıyla bu yola çıktık” dedi.

Coğrafi anlamda çok güzel bir bölgenin yönetimine aday olduğunu belirten Efendi, “Aynı zamanda seçmen sayımız fazla olduğu için bizim belediyemiz kritik bir öneme sahip” dedi.

Efendi, 25 Aralık’ta gerçekleşecek olan yerel seçimler sonrasında seçilmesi durumunda geleceğe emin adımlarla ve doğru planlamalarla yürüyeceğini kaydetti. CTP’li olmasına rağmen tüm kesimlerle iyi anlaştığına vurgu yapan Efendi, “Bölge halkından aday olmam konusunda istek var” diye konuştu.

Efendi, hazırlıklarının ilk etapta Lapta bölgesi için olduğunu, fakat Alsancak bölgesini de gayet iyi tanıdığını ifade ederek, “Belediye sınırları içerisinde olan tüm bölgelere en doğru hizmeti götüreceğim” açıklamasında bulundu.

Bölgeye hizmet aşkıyla bu yola çıktığını dile getiren Efendi, “Projelerimizi ve ne yapmak istediklerimizi halkımıza aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası’na konuşan Efendi, bugüne kadar oluşan kutuplaşmayı ortadan kaldıracaklarını ve bölge barışını sağlayacaklarını söyledi.

Çevre düzenlemeleri noktasında yaşanan sorunlarla ilgili de konuşan Efendi, “Biz dersimize çalıştık. Çevreyle barışık bir şekilde projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

