Rus sürücü itham altında

Hüseyin ÇİÇEK

Tatlısu-Geçitkale anayolu üzerinde, 2 Kasım 2022 tarihinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan Hüseyin Gurmeni’nin tedavisi sürüyor. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde bulunan Gurmeni’nin durumunun kritik olduğu açıklanırken, kazada kusuru bulunduğu iddia edilen sürücü Oleh Kovtunov gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak aleyhinde ek tutukluluk emri temin edildi.

Mahkemeye kazanın oluş şeklini anlatan polis memuru Ali Yaran, kazanın 2 Kasım 2022 tarihinde, saat 17.55 raddelerinde Gecitkale-Tatlisu anayolu 6-7 km'leri arasında Boğaz mevkiinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, zanlı Oleh Kovtunov’un yönetimindeki BH88 84 10 plakalı jeep araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağına geçtiğini ve karşı istikametten gelmekte olan Liaqat Ali Chaudhry yönetimindeki GB 481 plakalı pick-up araç ile yüz yüze çarpıştığını belirtti.

Polis memuru, kaza sonucu Liaqat Ali Chaudhry’nin hafif GB 481 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Gurmeni’nin ise ağır yaralandığını belirtti. Polis, Hüseyin Gurmeni’nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü ve hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın seyrinin her an değişebileceğini bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.