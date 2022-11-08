Cenaze töreni 12 Kasım’da

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos (81), dün sabah hayatını kaybetti.

Rum radyosu ve medyası, doktorlarının, 4 yıldır kanserle mücadele eden II. Hrisostomos’un ölüm saatini 06.40 olarak açıkladığını duyurdu. Hrisotsomos’un 12 Kasım cumartesi günü defnedileceği açıklandı.

II. Hrisostomos’un tahtının vekili Baf Metropoliti Yeorgios’un Sen Sinod Meclisi’ni toplayacağı, diğer bağımsız Ortodoks Kiliselerinin başlarına haber verileceği ve cenazesinin halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.

‘Kutsal alana’ gömülecek

Rum radyosu ve diğer Rum medyasına göre, olağanüstü toplanan Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi, II. Hrisostomos’un cenaze töreninin 12 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’de gerçekleştirilmesine karar verdi.

Yenisi seçilene kadar başpiskoposluğa vekalet edecek Baf Metropoliti Yeorgios, II. Hrisostomos’un Apostolos Varnavas Katedrali’nin “kutsal alanı altında yine kendisi tarafından hazırlanan yerde defnedileceğini ve bütün başpiskoposların da oraya gömüleceğini” açıkladı.

Ölüm haberi üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, bakanlar, siyasi partiler ve Sen Sinod üyeleri sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

Anastasiadis ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis defin törenine katılmak için resmi programlarını değiştireceklerini açıkladı.

Şubat 2023’teki başkanlık seçiminde yarışacak adaylar da seçim kampanyalarını II. Hrisostomos’un defnedilmesine kadar ertelediklerini duyurdu.

Baf’ın Tala köyünde 1941’de doğan İrodotos Dimitriu, 2006’da II. Hrisostomos adıyla “başpiskoposluk tacını” giydi ve o günden bugüne kadar Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğunu yürüttü.

Bartholomeos cenaze törenine katılacak

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Hrisostomos’un cenazesine katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gidiyor.

Rum radyosu, Bartholomeos’un Güney Kıbrıs’a ilk kez, II. Hisostomos’un cenaze törenine katılmak üzere gideceği bilgisini verdi.

Yeltekin’den taziye mesajı

Din İşleri Başkan Vekili Mehmet Emin Yeltekin, Rum Ortodoks Başpiskoposu II. Hrisostomos için taziye mesajı yayımladı.

Yeltekin mesajında, II. Hrisostomos’un vefatını üzüntü ile öğrendiğini kaydetti ve şöyle devam etti:

“Şahsım ve kurumum adına müteveffanın ailesine, yakınlarına ve Rum Ortodoks camiasına en samimi taziyelerimi iletiyorum.”