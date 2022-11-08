Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.00’de Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.

Genel Kurul gündeminde 65/2005 Sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” vardı.

Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Toplantıda ilk olarak İdari Kamu Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliğine ilişkin tezkere görüşüldü.

Maliye Bakanı Alişan Şan, polis teşkilatının önemli bir kurum olduğunu, Polis Genel Müdürü Yardımcılığı mevkiinin boşaldığını ve Genel Müdür'ün de görev süresinin yakında biteceğini söyleyerek, görevlerin aksamaması ve atamaların yapılması adına düzenleme ihtiyacı hissettiklerini söyledi.

Üst düzey yöneticilerin akademiden gelen ve alaylı olarak ikiye ayrılabileceğini dile getiren Şan, düzenlemeyle atamaların yapılabilmesinin sağlanacağını ifade etti.

Erhürman: Herkes hassasiyet göstermeli

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, PGM’nin herkesin hassasiyet göstermesi gereken bir kurum ve ciddi bir işgücü yükü altında olduğunu söyleyerek, yasal değişiklikle ilgili tam olarak murat edilenin ne olduğunun anlaşılması gerektiğini söyledi.

PGM Yardımcılığına atanacak nitelikleri taşıyan kimsenin olmadığını, iki yıl ilçe polis müdürü olma koşulunu yerine getiren kimsenin bulunmadığını söyleyen Erhürman, Polis Genel Müdürü’nün atama koşullarına bakıldığında da yasa değişikliği gerçekleşirse PGM yardımcısı olan bir kişinin bir gün bile bu görevde bulunması halinde PGM olabileceğinin sağlanacağını kaydetti.

Erhürman, poliste terfi yeri için yapılan düzenlemelerin mahkemeye gittiğini, mahkeme önünde birçok dava olduğunu ve sonuçlanamadığını, bu noktaya yükselişlerin önünün de kesildiğini, yasa değişikliğinin davaların sonucunu bekleyenler açısından sıkıntı yaratabileceğini söyledi.

Erhürman, hükümet kanadından tatmin edici bilgi alamadıklarını, bu nedenle ivediliğe onay vermeyeceklerini belirtti.

Tezkere, oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra, 65/2005 Sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Kurul'da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi geçildi.

KHK Sınav Tüzüğü'nde değişiklik

Kamuda örgütlü iki sendikanın karşı çıkmasına rağmen KHK’nın sınav tüzüğünde değişiklik yapmaya hazırlandığını söyleyen Erhürman, KHK’nın yapacağı sınavlarla ilgili tüzük değişikliklerin önem taşıdığını, ana muhalefet ve sendikalarla istişare edilmeden değişiklik yapılmaması gerektiğini belirtti.

Erhürman, hademeler konusunda ara emri alındığını söyleyerek, mahkeme kararında grevdeyken dışarıdan başka kişilerin grevdekilerin işlerini yapamayacağını yer aldığını belirtti.

Hademelerin taleplerinin meşru olduğunu, iş güvenesi istediklerini dile getiren Erhürman, sağlıkta da aynı sorunun yaşandığını, bunların her çalışanın hakkı olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu: Mahkeme kararına uygun davranılıyor

Daha sonra söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hademe konusunun mahkemede olduğunu, mahkeme kararına uygun davranıldığını söyledi.

“Önemli olan öğrencilerin mağdur olmamasıdır” diyen Çavuşoğlu, nihai kararı mahkemelerin vereceğini, hademelerin haklarına saygılı olduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Maliyenin kaynakları açısından bazı ödemelerin geciktiğini, bu gecikmeden duyulan rahatsızlığın ortak olduğunu kaydetti.

Yükseköğretim affı öngören yasal değişiklik meclisten geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 65/2005 Sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" oyçokluğuyla kabul edildi.

İlk olarak yasa tasarısına ilişkin rapor, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova tarafından okundu.

Berova, yükseköğretim affından faydalanacak öğrencilere başarı dileyerek, eğitim açısından yaşamlarına katkı koymalarını temenni etti.

Besim: YÖDAK’ın aftan haberi yok

Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, tasarının komitede oybirliğiyle kabul edildiğini, afların öğrencilerin hakkı olduğunu, pandemiden dolayı eğitimde aksamalar yaşandığını söyledi.

Affın eğitim şartlarına ve öğrenci yararına geçmesine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Besim, yükseköğretimdeki sorunlara değindi.

Besim, yükseköğrenimi iyi yönetmek gerektiğini, ülkenin içine düştüğü güvenlik sorunlarının sıklıkla gündeme geldiğini belirtti.

Eğitim planlamasında zafiyetler bulunduğunu, denetimsizliğin kalitesizliği doğurduğunu dile getiren Besim, hükümetin birbirinden kopuk yasalar yaptığını, birbirinden habersiz olduğunu savundu.

Besim, muhaceret ve öğrenci affı arasında uyumsuzluklar bulunduğunu ileri sürerek, YÖDAK’ın aftan haberi olmadığının ortaya çıktığını, YÖKAS’ın da doğru çalışmadığını savundu.

Üniversitelerin iç takip sistemlerinin iyi çalışması gerektiğini dile getiren Besim, kayıt sonrası takip yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

YÖDAK’ın üniversiteleri denetlemesi, otomasyon kurulması gerektiğini dile getiren Besim, bu takip sistemine kaynak ayrılamadığından sistemin kurulamadığını kaydetti.

Baybars: Aflar alışkanlık haline geldi

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da afların ülkede alışkanlık haline getirildiğini, her seferinde son olduğunun söylendiğini ancak son olmadığını “ülkenin geleceğinin çalındığını” savundu.

Yasanın ülkede kanayan yaralardan birinin devamı olduğunu söyleyen Baybars, yükseköğretimle ilişkisinin neden kesildiği sorgulanmadan öğrencilere aftan yararlanma şansı verildiğini belirtti.

Baybars, kayıt kabul belgesi alarak, ülkeye gelen ve devam etmeyen çeşitli suçlara bulaşan kişiler bulunduğunu söyledi.

Öğrenci Affı Yasasının kapsamı konusunda eleştirilerde bulunan Baybars, ülkeye öğrenci olarak gelip kayıplara karışanların affedilmiş olacağını savundu.

Baybars, yasanın geniş ve her kapsamda oluşunu eleştirerek, ülkeye faydası olacağına inanmadığını, oyunun olumsuz olacağını belirtti.

Şahali: Seçici olunmalı

CTP Milletvekili Erkut Şahali, yükseköğretim sektörünün önemli olduğunu söyleyerek, affa gereksinim duymayanların cezalandırıldığı hale dönüşmemesi için seçici olmak gerektiğini belirtti.

Şahali, öğrenci olmayanların sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini, bu noktada sıkıntı bulunduğunu ifade etti.

YÖDAK Başkanı ve üyelerinin akademik unvanlarının tartışıldığını söyleyen Şahali, idari ve teknik yetersizliklerini öne sürerek, denetim yapamadığını söylese de hakikatin itibardan başladığını, YÖDAK’ın itibarının sorgulanır durumda olduğunu savundu.

Şahali, YÖDAK’ın itibarını sağlamasının ardından yükseköğrenim alanında denetim yapılabileceğini belirtti.

Çavuşoğlu: Yüksek öğretimi önemsiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yüksek öğretimi önemsediklerini söyleyerek, KKTC'nin öğrenci dostu ada kimliğiyle yolculuğuna devam ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, KKTC’de üniversitelerin geldiği aşamanın takdire şayan olduğunu söyleyerek, işaret edilen endişelerin tüm dünyadaki ülkelerde de yaşandığını kaydetti.

Bakanlığın paydaşlardan biri olduğunu, ülkenin seviyesi içinde oluşturduğu yükseköğretim kayıt sisteminin ülkenin önünde bir sistem olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, YÖKAS sistemine ilgili kurumların erişebildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, kurucuların, yatırımcıların, devletin ilgili kurumların görevinin, yüksek öğretime sahip çıkmak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı oyçokluğuyla kabul edildi.



Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022, 04:06