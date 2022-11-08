Mükemmel düzeyde

Almanya Savunma Bakanı Christin Lambrecht’in resmi bir ziyaret için Güney Kıbrıs’a gittiği ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis ile görüştüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, Petridis ile Lambrecht’in, Güney Kıbrıs ile Almanya arasındaki savunma iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret ettiklerini yazdı.

Gazete, Lambrecht’in, Güney Kıbrıs’ın Rusya aleyhindeki AB yaptırımlarıyla ilgili tutarlılığından bahsederken, Güney Kıbrıs’ın UNIFIL’deki Alman kontenjanına verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.

Habere göre Lambrecht, AB’nin Rusya ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin karşısındaki tutarlılığının, Putin’in bile beklemediği önemli mesajlar verdiğini belirterek, ortak değerlere sahip iş birliği içerisindeki ülkeler olarak, bu değerleri savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Lambrecht, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı acımasız savaş nedeniyle yaptırım uygulanması süreci söz konusuyken Güney Kıbrıs’tan destek alınabilmesinin ve bu gibi zorlu zamanlarda gerek ikili düzeyde, gerekse AB düzeyinde iş birliğinin oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

Gazete, Petridis’in açıklamalarında ise, Lambrecht’in Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin, iki ülke arasındaki savunma iş birliği açısından dönüm noktası olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın, UNIFIL’deki Alman kontenjanına destek vermeye devam edeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Petridis, Lambrecht ile yaptıkları ikili görüşmede Avrupa ve bölgesel istikrar ile savunma iş birliğinin güçlendirilmesi adına oldukça verimli tartışmalar yaptıklarını kaydederek, ülkelerin yalnızca yaptıkları iş birliğiyle kazanabileceğine işaret etti.

Petridis, Lambrecht ile Türkiye’nin devam etmekte olan “yasa dışı askeri işgalini”, mülteci akışındaki rolünü ve Güney Kıbrıs ile komşu ülkeler aleyhindeki revizyonist politikasını görüştüklerini de söyledi.

Habere göre Petridis, iki ülkenin uluslararası hukuk ilkelerine dayanan güçlü ve uzun vadeli bir ikili savunma iş birliği anlaşması için çalışacağını kaydetti.