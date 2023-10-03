Görevlileri kandıramadı

Ercan Havaalanında sahte Pakistan pasaportuyla ülkeye giriş yapmaya çalışan Pakistanlı Saddam Hussain suçüstü yakalanarak, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlının ülkesinde hazırladığı sahte pasaportu Ercan’da görevli memurlara ibraz ettiği belirtildi. Zanlının muhaceret görevlileri tarafından fark edildiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 1 Ekim 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Türkiye'den KKTC' ye gelen Saddam Hussain’in, Ercan Havaalanı yolcu geliş bölümünde Pakistan’da sahtelemiş olduğu Qamar Abbas adına hazırlanan pasaportu muhaceret memuruna verip, sahte resmi evrakı tedavüle sürdükten sonra sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis, zanlının muhaceret görevlileri tarafından fark edilerek, suçüstü yakalandığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada kendisine ait orijinal pasaportun bulunarak, emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının daha önce KKTC’ye hiç giriş-çıkış yapmadığını da açıkladı.

Tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davaları görüşülünceye kadar bir ay süreyle Lefkoşa Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.