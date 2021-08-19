Görüşler paylaşılıyor

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), ülke sorunlarının ele alındığı ziyaretlerini sürdürüyor.

Açıklamaya göre, As Başkan Engin Yeşilada başkanlığında bir heyet önceki gün, Restoran İşletmecileri Birliği (RES-BİR), Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) ve Kuzey Kıbrıs Patates Üreticileri Birliği (KKPÜB) yöneticileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerin, RES-BİR Başkanı Salih Kayım ve yönetim kurulu üyeleri ile Lefkoşa Califorian Restoran’da, KTÇB Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, KKPÜB Başkanı Engin Halkseven ve diğer dernek yöneticileri ile Çiftçiler Birliği Genel Merkezi’nde yer aldığı belirtildi.

Görüşmelerde, birliklerin başkan ve yöneticilerinin görüşlerini paylaştığı kaydedildi.

TUTDER’in, diyalog ve iş birliğini geliştirme çabaları çerçevesinde ziyaretlerini sürdüreceği bildirildi

