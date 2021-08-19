Çorbada tuzumuz olsun

Türkiye'de temaslarda bulunan Başbakan Ersan Saner, sel ve orman yangınlarından etkilenenlere yardım için hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının ortak kampanyası sonucu toplanan 17 milyon TL’lik yardımı Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sundu.

Başbakan Ersan Saner, İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi. Saner ile Oktay, görüşmeden sonra ortak basın açıklaması yaptı.

Konuşmasında KKTC’nin Türkiye için önemine vurgu yapan Fuat Oktay, Türkiye’nin yaşadığı orman yangınlarına karşı KKTC’nin ekip göndermek suretiyle verdiği etkin desteğin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti ve Başbakan Saner’in şahsında tüm KKTC’ye teşekkürlerini sundu.

Oktay, “Bizim milli davamız Lefkoşa’nın derdini, Türkiye’nin 81 ilinde hissettiği; Türkiye’nin bir yerinde yaşanan acının KKTC’nin her yerinde hissedildiği bir yürek yangını, bir gönül hareketidir. İşte tam da bu yüzden davamız yıkılmaz, sarsılmaz ve ebedidir. Birlik ve beraberliğimizi gelecek kuşaklara aktarmayı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Temmuz ziyareti sırasında önemli açılışlar yapıldığını hatırlatan Oktay, sektörlere destek yanında, mali işbirliği protokolü kapsamında finansman desteğinin de sürdüğüne vurgu yaptı.

Oktay, Karayolları, e- devlet, yeni cumhurbaşkanlığı ve yeni meclis binası çalışmalarına da hız vereceklerini söyledi.

Reformlarını yapmış, karar alma uygulama ve denetim mekanizmaları en etkin şekilde çalışan bir KKTC için Türkiye’nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini kaydeden Oktay, Kıbrıs Türkü’nün refah seviyesini artırması için hiçbir çabayı esirgemeyeceklerini söyledi.

“Maraş adımlarını destekliyoruz”

Kıbrıs sorununda Kıbrıs Türk halkının kaybedecek 50 yılı olmadığını belirten Oktay, “ Adada bugün iki eşit halk ve iki eşit egemen bağımsız devlet vardır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de sunduğu öneri en gerçekçi öneridir. Türkiye’nin bu öneriye desteği tamdır. Uluslararası toplum da Rum tarafına verdiği desteği gözden geçirmelidir. Kıbrıs Türk tarafının çabalarına destek vermelidir. Aksi halde 2004 ve sonrası gibi Rumları çözümsüzlüğe teşvik etmiş olacaktır” dedi.

KKTC’nin Maraş adımlarını desteklediklerini vurgulayan Oktay, bu adımların, uluslararası hukuk içerisinde, yeni mağduriyetler yaratmadan atılmakta olduğunu söyledi.

Saner: Verimli bir görüşme oldu

Başbakan Ersan Saner de Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ile yararlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anavatan Türkiye’nin yaşadığı yangın ve sel felaketlerini kendilerini de derinden üzdüğünü belirten Saner, “ Biz ne zaman yardım istesek yanımızda bulduğumuz Anavatanımızın şimdi de biz yanında olduğumuzu göstermek istedik ve bir ekibimizi bölgeye gönderdik” dedi.

Aşı konusunda da Türkiye’nin desteğine vurgu yapan Saner, aşılama sayesinde hem ekonomide canlanma hem turizm, hem de yüzyüze eğitimde çok ciddi yol aldıklarını ifade etti.

Saner, reel sektör için ekonomik destek ve hibelerin de kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

Fuat Oktay’a misafirperverliği ve KKTC’ye desteği için teşekkür eden Saner, “ Kabul ederseniz yaşamış olduğunuz sel ve orman yangınları sırasında zarar gören vatandaşlarınızın zararlarının telafisi için bir destek olarak KKTC Hükümeti ve sivil toplum kuruluşlarının ortak kampanyası sonucu toplanan 17 Milyon Türk Liralık bir yardımı AFAD’a bağışlamak istiyoruz. Rehabilitasyon çalışmalarında çorbada bir tuz tanesi katkımız olursa ne mutlu bize… Bu fırsatla, hükümetin yanında duyarlılık gösteren KTTO, KITOB, Bankalar Birliği, KT İnşaat Müteahhitleri Birliği KTSO, Esnaf Odamız ve Vakıflar İdaremize de teşekkürü borç bilirim…” dedi.

Saner, Antalya’da temaslarda bulundu

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, yangın sonrası yapılan çalışmaları yerinde görmek ve rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili bilgi almak için Antalya'ya gitti.

Açıklamaya göre, Saner Antalya'ya varmasının hemen ardından Manavgat AFAD Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti ve Koordinasyon Merkezi yetkililerinden çalışmalarıyla ilgili brifing aldı.

Başbakan Saner, Antalya Manavgat bölgesinde çıkan yangından en çok zarar gören yerlerden birisi olan Demirciler köyünü ziyaret etti.

Yangın nedeniyle yıkılan evlerde inceleme yapan Saner, evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Saner, Türkiye’deki sel ve yangın mağdurları için KKTC’de toplanan 17 milyon TL’lik yardımı Oktay’a sundu:

Çorbada tuzumuz olsun

Türkiye'de temaslarda bulunan Başbakan Ersan Saner, sel ve orman yangınlarından etkilenenlere yardım için hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının ortak kampanyası sonucu toplanan 17 milyon TL’lik yardımı Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sundu.

Başbakan Ersan Saner, İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi. Saner ile Oktay, görüşmeden sonra ortak basın açıklaması yaptı.

Konuşmasında KKTC’nin Türkiye için önemine vurgu yapan Fuat Oktay, Türkiye’nin yaşadığı orman yangınlarına karşı KKTC’nin ekip göndermek suretiyle verdiği etkin desteğin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti ve Başbakan Saner’in şahsında tüm KKTC’ye teşekkürlerini sundu.

Oktay, “Bizim milli davamız Lefkoşa’nın derdini, Türkiye’nin 81 ilinde hissettiği; Türkiye’nin bir yerinde yaşanan acının KKTC’nin her yerinde hissedildiği bir yürek yangını, bir gönül hareketidir. İşte tam da bu yüzden davamız yıkılmaz, sarsılmaz ve ebedidir. Birlik ve beraberliğimizi gelecek kuşaklara aktarmayı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Temmuz ziyareti sırasında önemli açılışlar yapıldığını hatırlatan Oktay, sektörlere destek yanında, mali işbirliği protokolü kapsamında finansman desteğinin de sürdüğüne vurgu yaptı.

Oktay, Karayolları, e- devlet, yeni cumhurbaşkanlığı ve yeni meclis binası çalışmalarına da hız vereceklerini söyledi.

Reformlarını yapmış, karar alma uygulama ve denetim mekanizmaları en etkin şekilde çalışan bir KKTC için Türkiye’nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini kaydeden Oktay, Kıbrıs Türkü’nün refah seviyesini artırması için hiçbir çabayı esirgemeyeceklerini söyledi.

“Maraş adımlarını destekliyoruz”

Kıbrıs sorununda Kıbrıs Türk halkının kaybedecek 50 yılı olmadığını belirten Oktay, “ Adada bugün iki eşit halk ve iki eşit egemen bağımsız devlet vardır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de sunduğu öneri en gerçekçi öneridir. Türkiye’nin bu öneriye desteği tamdır. Uluslararası toplum da Rum tarafına verdiği desteği gözden geçirmelidir. Kıbrıs Türk tarafının çabalarına destek vermelidir. Aksi halde 2004 ve sonrası gibi Rumları çözümsüzlüğe teşvik etmiş olacaktır” dedi.

KKTC’nin Maraş adımlarını desteklediklerini vurgulayan Oktay, bu adımların, uluslararası hukuk içerisinde, yeni mağduriyetler yaratmadan atılmakta olduğunu söyledi.

Saner: Verimli bir görüşme oldu

Başbakan Ersan Saner de Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ile yararlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anavatan Türkiye’nin yaşadığı yangın ve sel felaketlerini kendilerini de derinden üzdüğünü belirten Saner, “ Biz ne zaman yardım istesek yanımızda bulduğumuz Anavatanımızın şimdi de biz yanında olduğumuzu göstermek istedik ve bir ekibimizi bölgeye gönderdik” dedi.

Aşı konusunda da Türkiye’nin desteğine vurgu yapan Saner, aşılama sayesinde hem ekonomide canlanma hem turizm, hem de yüzyüze eğitimde çok ciddi yol aldıklarını ifade etti.

Saner, reel sektör için ekonomik destek ve hibelerin de kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

Fuat Oktay’a misafirperverliği ve KKTC’ye desteği için teşekkür eden Saner, “ Kabul ederseniz yaşamış olduğunuz sel ve orman yangınları sırasında zarar gören vatandaşlarınızın zararlarının telafisi için bir destek olarak KKTC Hükümeti ve sivil toplum kuruluşlarının ortak kampanyası sonucu toplanan 17 Milyon Türk Liralık bir yardımı AFAD’a bağışlamak istiyoruz. Rehabilitasyon çalışmalarında çorbada bir tuz tanesi katkımız olursa ne mutlu bize… Bu fırsatla, hükümetin yanında duyarlılık gösteren KTTO, KITOB, Bankalar Birliği, KT İnşaat Müteahhitleri Birliği KTSO, Esnaf Odamız ve Vakıflar İdaremize de teşekkürü borç bilirim…” dedi.

Saner, Antalya’da temaslarda bulundu

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, yangın sonrası yapılan çalışmaları yerinde görmek ve rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili bilgi almak için Antalya'ya gitti.

Açıklamaya göre, Saner Antalya'ya varmasının hemen ardından Manavgat AFAD Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti ve Koordinasyon Merkezi yetkililerinden çalışmalarıyla ilgili brifing aldı.

Başbakan Saner, Antalya Manavgat bölgesinde çıkan yangından en çok zarar gören yerlerden birisi olan Demirciler köyünü ziyaret etti.

Yangın nedeniyle yıkılan evlerde inceleme yapan Saner, evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.