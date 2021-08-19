Tatar’a bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’u kabul etti.

Açıklamaya göre, Ersoy ziyarette yaptığı konuşmada, göreve atandıktan sonra ilk ziyaretlerini KKTC’ye gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak KKTC’de Selimiye Camii ve Dükkanlar Önü bölgesinin restorasyon çalışmalarına destek olduklarını, çeşitli çalıştaylar ve müze çalışmalarında katkıları olduğunu kaydetti.

Ersoy, bu katkıları nasıl geliştirebilecekleri konusunu değerlendirmek üzere Tatar’ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vakıfların 1571’de kurulduğunu ve Vakıflara verilen önemi her zaman vurguladığını ifade etti; atalarından gelen yardım etme, insanlık ve adalet gibi geleneklerinin 1571’den beri devam ettiğini kaydetti.

Zengin tarihi eserlerin geleceğe taşınması için yapılan çalışmaların öneminin altını çizen Tatar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Arıklı’ya çalışmalar anlatıldı

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürü Burhan Ersoy’u kabul etti.

Ziyarette Ersoy ve heyeti Türkiye Cumhuriyeti’nde vakıfların işleyişini, çalışmalarını ve projelerini Bakan Arıklı’ya aktarırken, Arıklı Kıbrıs Türk Vakıflar Genel Müdürlüğü’yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Arıklı kabulde yaptığı konuşmada, vakıflar kurumumun önemine değinerek, yıllarca var olan yağmalamaya da dikkat çekti.

Maraş olmak üzere birçok vakıf malının yıllardan bu yana yağmalanmaya devam ettiğini ve bunun çok üzücü olduğunu kaydetti.