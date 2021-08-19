Bitmeyen kabus

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’ın önceleri 10 Megavat (MV) olarak başladığı son dönemlerde artan talep üzerine 50 MV’ye çıkardığı elektrik dün öğle saatlerinde kesildi. Bunun üzerine Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Kuzey Kıbrıs genelinde birer saatlik kesinti yapmaya başladı. Kesintiler, sıcak yaz günü hastası ve yaşlısı olan evlere yeniden kabus yaşattı…

Bir yandan Kıb-Tek yönetimi ülke genelinde kesintiye giderken kurumda örgütlü sendika dün sabahtan itibaren borçlu devlet dairelerinin elektrik akımını kesmeye başladı. Kesintilerden köylerdeki su motorları da etkilendi. Diyalog’a konuşan Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, enerji akımı kesintilerinden dolayı 3 bin 500 dönümlük narenciye bahçelerinin kuruyacağı uyarısında bulundu.

Akçay Muhtarı Dereliköylü, köylünün bir kuruş dahi elektrik borcu olmadığını ifade etti. Borçların geçmişte ödenmemiş faturalardan kaynaklandığını ifade eden Dereliköylü, “Sorumlu kaymakamlık ve İçişleri Bakanlığı’dır” dedi. Kıb-Tek’e de sitem eden Dereliköylü, “Zamanında borçları tahsil etseydi. Köylüye ceza kesmek hangi vicdana sığar” dedi. Muhtar, sorunlarının çözülmemesi halinde eylem yapacaklarını vurguladı.



El-Sen’in şikayeti yatırım yapılmıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Güney Kıbrıs’tan gelen enerjinin kesilmesinden dolayı elektrik kesintilerinin devam edeceğini açıkladı.

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, “Sendikamızın ısrarla yatırım yapılması için vermiş olduğu mücadeleye rağmen hükümetin ve yönetenlerin yatırım yapmaktan kaçınması nedeniyle ülkemizde enerji açığı had safhaya ulaşmıştır” dedi.

Güney Kıbrıs’ın da enerji vermeyecek olması nedeniyle ülkede kesintilerin devam edeceğini belirten Özkıraç, “Üretim yetersizliği nedeniyle toplumu elektriğe muhtaç edenleri kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özkıraç açıklamasında, “Güney’ den gelen 50 MW enerjinin kesilmesi ile birlikte enerji açığı giderek büyümektedir. Ayrıca kullandığı enerjinin parasını ödemeyen devlet daireleri, belediyeler ve diğer kuruluşların elektriklerini de kesmeye başladığımızı kamuoyuna duyururuz. Toplumu da artık bu mücadelede saf tutmamasının zamanının geldiğini de ısrarla vurguluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Akçay’da hem su hem elektrik krizi

Nüfusunun büyük bir çoğunluğu narenciye üretimiyle uğraşan Akçay bölgesi sakinleri, su krizi yaşıyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) borçlardan dolayı su motorlarının elektriklerini kesmesi üreticiyi mağdur etti. Köyde 400 dönün narenciye bahçesi kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Muhtar Uğur Dereliköy’lü isyan etti.tv2020’de Günden Özel programına telefonla bağlanan Dereliköylü yaşanan sorunları anlattı.

Köylünün bir kuruş bile borcu yok ama…

Akçay Muhtarı Dereliköylü, köylünün bir kuruş dahi elektrik borcu olmadığını ifade etti. Borçların geçmişte ödenmemiş faturalardan kaynaklandığını ifade eden Dereliköylü, “Sorumlu kaymakamlık ve İçişleri Bakanlığı’dır” dedi. Kıb-Tek’e de sitem eden Dereliköylü, “Zamanında borçları tahsil etseydi. Köylüye ceza kesmek hangi vicdana sığar” dedi. Muhtar, sorunlarının çözülmemesi halinde eylem yapacaklarını vurguladı.

Kaymakamlığa yatırılan paralar nerede?

Akçay Muhtarı Dereliköylü şunları ifade etti:

Sulama Birliği, kaymakamlığa bağlıdır. Köylümüz yıllar önce suyu alıp, işledi. Köylü suyun ücretini kaymakamlığa yatırıyor. Köylünün bir kuruş borcu yoktur. Köylü emekli maaşından, çocuğunun rızkından kesip bahçesine bakıyor. Ancak hükümet edenler yıllarca ihmalkârlıktan bizi bu hallere düşürdü.

Köylünün ne günahı var?

Karar aldık; sulara el koyacağız, makinalarımızı istiyoruz. Bizim borcumuz yoktur, kaymakamlık bizim sularımızı hemen iade etsin. Borçlar bizi ilgilendirmez. Borçlar kaymakamlığın, İçişleri Bakanlığı’nın sorunudur. Kıb-Tek de zamanında bu borçları tahsil etseydi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz ile görüştüm, ‘yapacak bir şeyim yok ’dedi. Köylünün ne günahı var. Zaten geçim zor, ülke yangın yeri, herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Herkes seçim havalarında… Köylünün halini soran yok. Kıb-Tek ayakta dursun, biz de istiyoruz ancak bu köylüyü ezerek olmaz.

Kaymakamlığın, bölge sular şubesinin elektriğini kessin.

Kuyularımızı geri istiyoruz

Siyasilere ve Başbakana sorunlarını aktardıklarını ancak kimsenin ilgilenmediğini dile getiren Dereliköylü şöyle devam etti:

Su konusunu bölgemize gelen tüm siyasilere anlattık. Hatta Başbakan Ersan Saner’e de ilettik; suyumuzu istediğimizi söyledik. Hem suyumuzu kullanıyorlar hem de bize ceza kesiyorlar. Biz sularımızı, kuyularımızı geri istiyoruz. Yarın su saati taksınlar köylü ödemeye başlasın. Baksınlar köylü mü ödemiyor yoksa kurumlar mı?

Ancak ne ilgilenen ne de arayan soran yok. Kimsenin umurunda değiliz. Kimse geleceği düşünmüyor, herkes çıkar peşinde. Çocuğunu kamuya sokma çabasında.

Tek çaremiz kaldı o da eylem. Kuyularımız, suyumuzu geri almak için eylem yapacağız. Bahçeler kurudu, insanlar mağdur oldu. Kendi kullandığımız suyu ödeyeceğiz.

Bahçeler kuruyacak

Dereliköylü, “Su kesintisinden dolayı kaç dönüm bahçe etkilendi? sorusuna ise şu cevabı verdi.

38 su motorundan sadece 9 motor çalışıyor. 3 bin 500 dönüm bahçe var. Ayrıca yeni ekilmiş fidanlar var. İnsanlar bin bir umutla yeni bahçe ekti. Ancak şimdi bu sorunlardan dolayı üretici endişeli… Kendi komitemizi kursak suyla ilgili işlemleri çok iyi yürütürüz.

Köylü cezalandırılmamalı, sorumlu biz değiliz. Zaten dünya kadar sorunla boğuşuyoruz. Bir de yetmezmiş gibi elektrikle uğraşıyoruz.

Güney Kıbrıs’ı kıskanıyorum; birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyorlar. Buradan çağrı yapıyorum. Yetkililer, bakanlar, Kıb-Tek yetkilileri, sendikaya çağrıda bulunuyorum. Lütfen işbirliği içerisinde sorunları çözsünler, ülkenin kaosa değil, uzlaşıya ihtiyacı var. Devir işbirliği içerisinde ülkeyi yönetme devridir.

Muhtar, sözlerinin sonunda sorunlarının çözülmemesi halinde eylem yapacaklarını bir kez daha vurguladı.