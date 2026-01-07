Görüşler sunuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında arpa tedarikindeki aksaklıklardan küçükbaş hayvancılıktaki mali sıkıntılara, narenciye üretiminden hayat pahalılığına kadar birçok konu gündeme taşındı.

Milletvekilleri, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirirken, üretici ve asgari ücretlinin yaşadığı güçlükleri dile getirdi.

Meclis Genel Kurul’u saat 12.30’da toplandı. Genel kurulda onaya sunuşların ardından güncel konuşmalara geçildi.

İlk sözü CTP Milletvekili Salahi Şahiner aldı. Kronikleşen sorunun narenciye sorunu değil hükümetin bilinçli olarak yarattığı “üretici düşmanı” tavrı olduğunu savunan Şahiner, narenciyede altın gibi bir yılın heba edilmek üzere olduğunu belirtti. Şahiner, arpa fiyatına narenciye satılan tek ülkenin KKTC olduğunu söyledi.

Şahiner, halkın Tarım Bakanının da, Başbakanın da sözüne güvenmesi gerektiğini belirterek, narenciye konusunda yetkililerin söylediği hiçbir şeyi hayata geçirmediğini ileri sürdü.

Narenciyede teşvik bedeli açıklanacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, geçen hafta açıklanması gereken teşvik bedelinin 2 gün içerisinde açıklanacağını belirtti.

Cypfruvex'in açıklayacağı fiyatın taban fiyatı olacağına işaret eden Çavuş, herkesin tek amacının üreticinin en iyi fiyattan yararlanması olduğunu söyledi.

Çavuş, Cypfruvex'in görevinin sadece ürün almak olmadığını, üreticinin en yüksek fiyattan kazanç sağlamasını mümkün hale getirmek olduğunu kaydetti.

Çavuş, arpa fiyatlarının 2025’de açıklandığına dikkati çekerek, narenciyede 2026 fiyatıyla kıyaslanmasının doğru olmadığını söyledi.

Enflasyon yüzde 663 arttı

CTP Milletvekili Devrim Barçın da "Hayat Pahalılığı ve vergi matrahları" başlıklı konuşmasında, hayat pahalılığının önceki gün açıklanmasının ardından asgari ücretin belirlenebileceğini kaydetti.

Barçın, asgari ücretin 2022'de 7 bin TL olduğuna işaret ederek, hayat pahalılığı yansıtılsa bile o zamanki alım gücüne erişilemeyeceğini kaydetti. Asgari ücretin yüzde 631 arttığı 1 Ocak 2022'den günümüze enflasyonun yüzde 663 arttığına işaret eden Barçın, asgari ücretlinin alım gücünün ise aynı dönemde yüzde 32 gerilediğini belirtti.

Barçın, ülke ekonomisinin 2022 yılında 13,4 büyümeyle tarihi rekor kırdığını dile getirerek, halkın bundan niye pay alamadığını sordu.

Asgari ücretin ekmek üzerinden hesaplanması doğru değil

Maliye Bakanı Özdemir Berova, bir yıllık enflasyon oranının 39,45, 6 aylık ise 18,41 olarak açıklandığına işaret ederek, kamu maaşlarının otomatiğe bağlanmasıyla 6 aylık artışın 21,60 olarak yansıdığını söyledi.

Berova, asgari ücret üzerinden alınan ekmek sayısıyla hesaplama yapılmasını doğru bulmadığını belirtti.

Vergide adaletin esas olduğunu ve mümkün olan en geniş kesime ulaşabilmek için uğraş verdiklerini söyleyen Berova, otomasyon sistemiyle birlikte görünürlüğü ve denetimi artırdıklarını belirtti.

Yeni yıla belirsizliklerle girildi

Daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fikri Toros, “2026 Yılında Ekonomi ve Siyaset Bağının Merkezde Olduğu Riskler ve Fırsatlar” konulu güncel konuşma yaptı.

Yeni yıla belirsizliklerle girildiğini ve bu belirsizliğin yarattığı kırılgan ekonomik dengesizliği beraberinde getirdiğini dile getiren Toros, siyasi istikrar sağlanmadan ülke ekonomisinin ne kadar dayanabileceğini sordu.

Ülke ekonomisinin gerek iç gerek de dışta meydana gelen sorunlar ve hükümetin yönetimi nedeniyle sorunlar ve krizler yaşadığını kaydeden Toros, hükümetin İstatistik Kurumu'nun enflasyon hesaplarını yaparken sadece Türk lirası ile sınırlı hesap yapmasını eleştirerek, döviz bazlı hizmetlerin hesaplanmadan enflasyon hesaplanmasının çok büyük eksik ve hata olduğunu savundu.

Erken seçimin artık bir seçenek olmadığını dile getiren Toros, ülkenin temiz siyaset ile yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Üreticiler mutsuz ve endişeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat da, “Üretim Sektöründe Katlanarak Artan Sorunlar” konulu güncel konuşma yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanının yeni yıla nasıl girdiğini soran Kürşat, üretim sektörünün "mutsuz ve endişeli" olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Arpa tedarikinde ciddi sorunlar yaşandığını ve hayvancının yeni yıla sıkıntılarla girdiğini dile getiren Kürşat, 2026 yılının sıkıntılı başladığını belirtti.

Kürşat, ülke hayvancısının neden arpasız kaldığının açıklanması gerektiğini belirtti.

Tarım sektöründeki herkesin “ezim ezim ezildiğini” söyleyen Kürşat, küçükbaş hayvancının bala, sap, saman konusunda da ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

Küçükbaş hayvancılığa verilecek desteğin ne olduğunu da soran Kürşat, küçükbaş hayvan üreticisine verilecek desteğin yapılıp yapılmayacağını veya maliyetinin hesaplanıp hesaplanmadığının açıklanmasını istedi.

Çavuş eleştirileri yanıtladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da konuşmasında, 2024 yılında hibe arpa verildiğini, 2025 yılı içerisinde üreticiye arpa desteği sağlandığını dile getirerek, küçükbaş üreticiye yapılan ıslah projesiyle ilgili desteklerin de gözden kaçırılmaması gerektiğini kaydetti.

“Umutsuzluk ve ümitsizlik” konuşmasının doğru olmadığını dile getiren Çavuş, kendi dönemlerinde yapılmayanların sorumluluğunu aldıklarını fakat yaptıklarının da “yapılmadı” veya “batırıldı” gibi söylemlerle eleştirilmesinin "kabul edilemeyeceğini" kaydetti.

Üretimde duyumlarla değil gerçeklerle konuşmak gerektiğini söyleyen Çavuş, aksi takdirde üretime zarar verildiğini dile getirerek, "Yapmayın zarar veriyorsunuz” dedi.

Yapılan katkı ve ödemeleri yıllar içerisinde açıklayan Çavuş, sorunların olduğunu ve görevlerinin bu sorunları çözerek üretimin devam etmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Arpa konusunda girdi maliyetini üzerine alan tek hükümet olduklarını dile getiren Çavuş, 2025 yılında hayvancıya bala desteğinin verildiğini ve 2026 yılında da kaba yem desteğinin verilmesi için de çalışmaların yapıldığını belirtti.

Kasım başında kredili arpayı sıfır faiz ile açtıklarını dile getiren Çavuş, diğer üretim ürünlerde de faizleri yüzde 10’a çektiklerini, hükümetin çaba serf ettiğini ve 2026 yılında da hükümetin üzerine düşeni yapacağını belirtti.

Arpa girdi maliyeleriyle ilgili bilgi veren Çavuş, verdikleri sözleri tuttuklarını kaydetti.