Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü bileşiminde ekonomik, sosyal, sağlık ve kamu yönetimi alanlarında yaşanan sorunlar ele alındı, güncel konuşmalar yapılırken, görüşler sunuldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Fide Kürşat, “Binboğa, Levazım ve Koop Süt’te Yaşananlar” konulu güncel konuşma yaptı.

Kürşat, konunun muhatabı bakanların Genel Kurulda yer almadığını, ancak bu iştiraklerde sürdürülebilir yapı kalmadığını ifade ederek, eleştirilerde bulundu.

Çavuş: Çalışanların yanındayız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, iştiraklerde sıkıntının 5 yıl önce başladığını, kaynak sıkıntıları yaşandığını, hükümetin de bunu önünde bulduğunu ve buraları düzeltmek adına büyük önlemler aldıklarını anlattı.

Rakamlarla bilgi veren ve zararlara işaret eden Çavuş, çalışanların haklarını korumak adına adımlar attıklarını, gerekli yatırımları yaptıklarını, sermaye artırımına gittiklerini belirtti.

Çavuş, iştiraklere desteğin, sürdürülebilir, huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla verildiğini, “hükümet adım atmadı” denilemeyeceğini belirterek, eleştirileri dinlediğini, ancak sıkıntıları göz ardı etmediklerini ve hem işletmelerin hem de çalışanların yanında olduklarını söyledi.

Talat: Halk iradesi yeniden tecelli etmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat da, “Çürümüşlük Nereye Kadar Sürdürülebilir?” konulu güncel konuşma yaptı.

Sahte diploma olayı ile ilgili mahkemeye çıkarılan bir şahsın ailesinin, devlette istihdam edildiğini de belirten Talat, erken seçime o yüzden gidilmediğini, durumun bu kadar karanlık ve vahim olduğunu kaydetti, halk iradesinin yeniden tecelli etmesi gerektiğini söyledi.

Oğuz: Karpaz’a sosyal konut yapılacak

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, Meclisin seviyesinin korunması, düşünerek konuşulması gerektiğini, kahve konuşması gibi değil, saygınlık içinde konuşulması gerektiğini kaydetti.

Oğuz, yargının yargılamadığı biri ile ilgili de sürekli iddialar ortaya atılmasının doğru olmadığını, yargılanmanın önünü de kapatmadıklarını belirtti.

Yakında Karpaz’da da başlayacakları sosyal konutlar, hastane yatırımlara değinen Oğuz, , yarım kalan projelerin yapılacağını, hak sahiplerine belgelerinin verileceğini, tapu ile ilgili çalışmaların ve diğer adımların istikrar içinde atıldığını ifade etti; sandığa mutlaka bir gün gidileceğini, suç işleyenin de cezasını göreceğini belirtti.

Şahali: Anayasa referandumu için karar önerisi Meclis’e sunulacak

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Memleket Can, Hükümettekiler Makam Derdinde” konulu güncel konuşmasında, hükümetin, memleketin derdini, tasasını taşımadığını kaydetti.

Erken seçim karar önerisi ivediliğinin önceki gün Meclis’te reddedildiğini hatırlatan Şahali, CTP’nin fazlasıyla geç kalınmış bir seçimin yapılmasını istediğini söyledi. “Ne Anayasa ne referandum sizlerin seçimden kaçmasına sebep olacak bir kalkan değildir” diyen Şahali, Anayasa referandumu için karar önerisinin Meclis’e sunulma aşamasında olduğunu öğrendiğini dile getirdi.

“Siz yaşadıklarınızdan öğrenmemeyi tercih ederek siyaset yapıyorsunuz” diyen Şahali, memleketin tarihin hiçbir döneminde siyaseten bu kadar yıpratılmadığını belirtti.

Meclis’te bir vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasının reddedildiğini ifade eden Şahali, yargının tecellisinin önüne geçildiğini söyledi, “Alnımız ak, yüzümüz pak” söyleminin değersiz olduğunu ifade etti.

Hasipoğlu: Başbakan referandum için mayısı işaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise, Anayasa değişikliği sürecinin, Yüksek Mahkeme’nin yasamadan talebiyle başladığını dile getirerek, bu süreçte Yüksek Adliye Kurulu’nun iktidar ve muhalefetle görüşmeler yaptığını ve Anayasa değişikliğinin elzem olduğu konusunda hemfikir olunduğunu söyledi.

Beş maddede değişiklik öngörüldüğünü kaydeden Hasipoğlu, bunun başka bir seçime bağlanmaması konusunda da hemfikir olunduğunu belirtti. Başbakan’ın referandum için mayıs ayının uygun olabileceğini söylediğinde ise CTP’nin u dönüşü yaptığını kaydeden Hasipoğlu, “Sizin için uygun tarih nedir diye sorduğumda Şahali’den aldığım cevap, ‘Biz geçireceğiz’ oldu” dedi.

Dinçyürek: Doktor maaşları 800 bin TL’ye yaklaşıyor

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, son günlerde sağlıkta tam mesai uygulamasıyla ilgili bir eylem süreci olduğunu hatırlatarak, “Mesaisine uyup, gelip mesaisini en iyi şekilde yapan hekimlerin kazandığı her kuruş analarından emdiği ak süt kadar helaldir” dedi.

Kürsüden verdiği rakamların çarptırılmaya çalışıldığını ifade eden Dinçyürek, kamuoyunda, 719 bin TL devletten hak edişin yalan olduğunun iddia edildiğini söyledi. Sendika başkanının açıkladığı rakamları paylaşan Dinçyürek, şöyle konuştu:

“Diyor ki kıdemli bir hekimin maaşı 357.7 bin TL’dir. Her hekimin yüzde yüz ek mesai yapma hakkı var olduğu için 357.7 daha ek hak ediş ortaya çıkıyor. Bu iki rakamı topladığınızda 715.5 TL, sendika başkanının kendi beyanının Türkçe mealidir. Bu rakam, özür dilerim eksiktir. 13’üncü maaşın her aylık hak edişe yansıması buna dahil değil onu da dahil edersek herhalde 800 bine yaklaşır.”

Şahiner: Bu gemi battı

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise, “Maliye Gelirlerindeki Kaçak ve Bu Kaçağın Yaması DİBS İhaleleri” konulu güncel konuşmasında, borcu, borçla kapattığı borcu tekrardan ödeyebilmek için borçlanan bir maliye olduğunu söyledi.

“Beklentilerinizin üzerinde bir borç faiziyle karşı karşıya kalacaksınız” diyen Şahiner, bir sarmaşığın Maliye’nin boğazını sıktığını ifade etti. Şahiner, “Bu gemi battı. Hiçbir dönemde böylesine bir borçlanmayla karşı karşıya kalınmadı ve ardı arkası kesilmeyecek” dedi.

Berova: DAÜ ve TMK’ya kaynak aktardık

Şahiner’e yanıt veren Maliye Bakanı Özdemir Berova, Şahiner’in daha önce yapılan konuşmaların tekrarını yaptığını söyledi.

Kamu maliyesi ve borçlanmayla ilgili konulara cevap veren Berova, 2025 yılı içerisinde hükümetin öngördüğü ödenekler çerçevesinde oluşan ödenekleri karşılayabilmek amacıyla 18 buçuk milyar TL’lik bir borçlanma ihtiyacı olduğunu açık bir şekilde 2024 yılının sonunda ifade ettiklerini belirtti.

Bütçe açıklarının neden oluştuğunu da açıklayan Berova, halkı yüksek enflasyondan korumak amacıyla üç kez konsolide olarak hayat pahalılığı uygulaması yapıldığını, DAÜ’ye ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) kaynak aktarıldığını anlattı.

2025 Ocak ayından 2026 Ocak ayına kadar gelen sürede bu açığın durdurulduğunu, sabit kaldığını dile getiren Berova, daralmayla bütçe açığını kapatmanın yolları konusunda daha önce detaylı bildi verdiğini hatırlattı. Berova, günün sonunda 18 buçuk milyar TL açık öngörüsü ile yola çıktıklarını, aldıkları gelir artırıcı önlemlerle açığın 12 milyar TL’ye çekildiğini söyledi.

Uluçay: Aylık enflasyon şok etkisi yaratı

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’deki aylık enflasyon verilerini karşılaştıran Uluçay, aylık enflasyonun Türkiye’de reel sektör üzerinde de şok etkisi yaratığını kaydetti.

KKTC’deki enflasyon oranlarına da değinen Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ticaret hacminin ithalata dayalı olarak rekor seviyelere ulaştığını belirterek, söz konusu rakamların ada ekonomisinin ithalata bağımlı olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Küçük: Geleceğimizi koruyarak inşa etmeliyiz

Daha sonra Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Geleceğimizi Kaydırarak Değil, Koruyarak İnşa Etmeliyiz” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülkenin özellikle dijital, yazılım ve bankacılık gibi alanlarda hızlı internet iletişiminin, ülkenin altyapısı açısından kalkınma ve gelişme için önem taşıdığını dile getiren Küçük, protokolün teknik olarak yürürlüğe girmesi için ek protokoller hazırlanabileceğini ve mevcut protokolün bu şekilde geliştirilebileceğini kaydetti.

“Geleceğimizi kaydırarak değil, koruyarak inşa etmeliyiz” diyen Küçük, çocukların ekranlar içinde büyüdüğünü ve odalardaki dijital tehlikelerden korunmaları gerektiğini vurguladı.