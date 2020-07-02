Gözler tecavüz davasında

Hüseyin ÇİÇEK

Ortaya çıktığı dönemde ülkede büyük bir infiale neden olan ‘öz yeğenine tecavüz’ olayının sanığı Fatih Bozkurt hakkındaki yargı süreci başlıyor.

Bafra köyünde, henüz 12 yaşında olan yeğenine, 2 yıl boyunca birçok kez tecavüz ettiği belirtilen Fatih Bozkurt, ağır ceza mahkemesine havale edilmek üzere İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İskele Kaza Mahkemesi’nde, Yargıç Tutku Cantaş’ın huzurunda görüşülen havale müracaatı, savunmanın ithama hazır olmaması üzerine 8 Temmuz Çarşamba gününe ertelendi. Sanık Fatih Bozkur’un ilgili tarihte Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi bekleniyor.

Olayın geçmişi

Tecavüz mağduru kızın annesi, Fatih Bozkurt’un yeğenine attığı mesajları görmüş, olay ortaya çıkmıştı. Aile 24 Eylül 2019 tarihinde polise gidip, kızlarının amcasının tecavüzüne uğradığına dair şikayetçi olmuştu. Şikâyet edildiğini bir şekilde öğrenen Fatih Bozkurt, polise yakalanmamak için 2 gün gizlenmişti. Polis ekipleri, 48 saat süren aramalar sonucu Bozkurt’u Büyükkonuk’ta ormanlık alanda tespit ederek, yakalamıştı. Zanlı ifadesinde yeğenini rızası ile birlikte olduklarını öne sürmüştü. Olay ülkede büyük bir infiale neden olmuş, zanlının tutukluluk talebi ile çıkarıldığı mahkeme önünde protesto gösterileri düzenlenmişti.