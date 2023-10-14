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Gramı 2 bin 500 lira

Uyuşturucudan yakalanan 63 yaşındaki adam kokain sattığını itiraf etti

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Gramı 2 bin 500 lira
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Lefkoşa’da ihbar üzerine kokain türü uyuşturucu madde ile yakalanan 63 yaşındaki Hüseyin Esener tutuklama talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.  Duruşmada zanlının bir gram kokaini 4 paket haline getirip, sattığını itiraf ettiği açıklandı.
Soruşturmayı yürüten polis,  11 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında zanlının üzerinde yapılan aramada, 6 ayrı şeffaf naylona sarılı 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. 
Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde aranan bir şahıs aracılığı ile uyuşturucu temin ettiğini, bir gram kokaini 4 ayrı paket haline getirip sattığını ve 2 bin 500 TL para aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. 
Mahkeme talebi onayladı. 

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