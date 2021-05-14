Gülseren Erkan ‘Yılın annesi’ seçildi

Oğlu Arda’yı hayatının baharında kaybeden Gülseren Erkan, Nicosia New Generation Lions Kulübü tarafından yılın annesi seçildi.

Nicosia New Generation Lions Kulübü, Anneler Günü münasebetiyle Gülseren Erkan’ı ziyaret etti.

Ziyarette kurucu başkan Anıl M.Altuğ, Kulüp Hizmetleri direktörü Ayşe Borucu Vudalı ve kurucu üye Nilgün Hürcan hazır bulundu.



Lions Kulübü, yılın annesi seçtiği Gülseren Erkan’a plaket ve çiçek takdim etti.

Duygulu anlar yaşandı

Duygulu anlar yaşayan Erkan “Öncelikle beni bu ödüle layık gören Nicosia New Generation Lions Kulübü başkan ve üyelerine teşekkür ederim. Çocuklarını kaybeden ve bu duyguları yaşayamayan annelerle aynı duyguları paylaşır, tüm annelerin ‘Anneler Gününü’ içtenlikle kutluyorum” dedi. Erkan, “Bugüne kadar verdiğimiz ve bundan sonra da vereceğimiz mücadele yalnızca oğlumuz Arda için değil, tüm gençlerimiz içindir. Ayrıca bugüne kadar yanımızda olan, duygularımızı paylaşan, bize destek veren herkese ve de tüm annelerimize sonsuz teşekkürler” şeklinde konuştu.

Altuğ: Başarı ve sabırlar dileriz

Ziyarette konuşma yapan kurucu başkan Anıl M.Altuğ ise şunları ifade etti:

Kulübümüz yönetim kurulu ve üyeleri ile birlikte aldıkları kararla sevgili Arda Erkan'ın annesi Gülseren Erkan'ı ‘Yılın Annesi’ seçmiştir. Nicosia New Generation Lions Kulübü 29 Haziran 2020 tarihinde Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği tarafında ülkemizde ilk ve tek Çocukluk Çağı Kanseri İhtisas Kulübü olarak Undistricted Cyprus Bölgesinde Bağımsız Lions Derneği olarak hizmet vermektedir. Sevgili Arda'ya göstermiş olduğu karşılıksız sevgi, hoşgörü ve fedakarlığının yanı sıra halen verdiği mücadele ve bağımlılıkla ilgili gençlerimize karşı örnek alınacak farkındalıklarından dolayı başarı ve sabırlar dileriz.