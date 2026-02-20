Melis GÜNEL

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Önalt, tv2020’de yayınlanan Güne Merhaba programında Özlem Çimendal’ın sorularını yanıtladı, arpa eksikliğinden yakınarak önerilerde bulundu.

Önalt, hayvancının temel gıda maddesinin arpa olduğunu kaydederek, memlekette ot, bala, saman ve arpanın eksikliğini vurguladı. Yaşanan sürecin kendilerini Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) muhtaç hale getirdiğini söyleyen Önalt, “Açın kapıları, arpayı güneyden alalım” çağrısında bulundu. Yaşananlar yüzünden hayvanların telef olmaya başladığını ve özellikle küçükbaş hayvanlar arasında doğum yapacak hayvanların beslenmesinin önemli olduğunu aktaran Adil Önalt, “Hayvanlar artık düşük yapmaya başladı” dedi.

Önalt, ülkede bir yılı aşkındır arpa sorunu yaşandığının altını çizerek, hayvanların oruca girdiği benzetmesinde bulundu. Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ve hükümete çağrıda bulunan birlik başkanı, ya sorunu çözmelerini ya da kendilerinin çözmelerine izin verilmesini talep etti. İlgili bağlantıları hali hazırda kurduklarını da sözlerine ekleyen Adil Önalt, “Sizin bir ihtiyacınız olduğunuzda gidip güneyden almıyor musunuz? Herkes gidip alışverişini yapıyor. Açsınlar kapıları biz de gidip güneyden alalım” dedi. Önalt, üreticinin zarar görmemesi için arpa sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayarak “Aciz durumdayız” dedi.

