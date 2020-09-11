‘Güneyden getirdim’

Lefkoşa’da çalıştığı iş yerinde yapılan aramada yarım gram uyuşturucu bulunan Şenol Kazan gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi 30 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtildi.



Zanlı hakkında tutukluluk talep eden polis, Şenol Kazan’ın 30 Ağustos 2020 ile 9 Eylül 2020 tarihleri arasında ‘uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan’ dolayı tutuklandığını söyledi. Polis, 9 Eylül 2020 tarihinde zanlının işyerinde tespit edilerek, tutuklandığını ve tasarrufunda yarım gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, maddeyi 30 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini anlattı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını söyleyerek, zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.