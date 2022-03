Güneye kayar

Ömer KADİROĞLU

KKTC hükümetinin, elektrik borçlarını ödeyebilmek amacıyla, alkollü içeceklere yüksek miktarlarda zam yapması turizmciler, lokanta ve meyhane işletmecilerinin yanı sıra vatandaşlardan sert tepki gördü. Fiyatlarda anormal artışların meydana geldiğini belirten vatandaşlar, ticaretin güneye kayacağı uyarısında bulundu.

Yeni düzenlemeye göre; 70’lik Red Label viskinin fiyatı 247 TL’den 378’e, Black Label’in 462 TL'den 688’e, Famous Grouse’nin 139TL’den 185’e, Absolut Votka’nın 130 TL’den 164 ’e ve Loel Zivania’nın 140 TL'den 195’e yükseldi.

Mekân işletmecileri alkol zammının iş yerlerinin kapanmasına neden olacağını belirtirken, vatandaşlar hayatın çekilmez hale geldiğini dile getirdi.

Diyalog’a konuşan restorancılar ve vatandaşlar iğneden ipliğe her şeye sürekli zam yapıldığını ifade etti.

Arada sırada stres atmak için eğlence mekânlarına gittiklerini belirten vatandaşlar, “İçki zammından sonra bir meyhaneye gitmek hayal oldu. Eğlencemizi de elimizden aldılar. Bu halk çok yakında sokağa inecek” dedi.



Ne dediler…?

İnanç Önal (Green Hill Restoran işletmecisi)

“ Alkollü içeceklere yapılan zamlar karşısında ne yapacağımızı bilemez olduk. Böyle giderse dükkânları herhalde kapatacağız. Biz zaten kar etmiyoruz. Bir fiyat belirliyoruz ve kar edemeden tekrar zam yapılıyor. Biz de mecbur kalıyoruz tekrar fiyat yükseltiyoruz ancak bu fiyatlarla kim gelecek, kim yiyip içecek? İçki zammından önce 4 kişilik içkili yemeğin beledi bin liraydı. Zamdan sonra daha da yükselecek. Peki, insanlar bu hesapları nasıl ödeyecek, nasıl restoranlara, meyhaneler gidecek. Zaten birçok mekan bu gidişle kapanacak.

Öte yandan bu zamdan sonra başka bir artış gelecek mi onu da kestiremiyoruz. Her gün mağdur oluyoruz. Denetim yok ve herkes istediği gibi fiyat biçiyor. Ben nasıl ki dükkânı kapatmayı düşünüyorum siyasiler de devleti kapatmayı bir düşünsünler çünkü sistem kurup düzen sağlayamıyorlar.”

Mahmut Bektaş

“Her şeye zam yapılıyor ve son olarak da alkollü içeceklere zam yapıldı. Başarısız bir hükümetin elindeyiz ve bunların sonucunda mazot kuyruğu, tüp gaz kuyruğu şimdi de alkol kuyruğu oluştu. Bu hükümetten hiçbir beklentimiz kalmamıştır. Halk alım gücünü kaybettikçe kaybediyor ve yiyecek dâhil alamaz durumda olan insanlar var. Denetim yok herkes istediği fiyatı uyguluyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz ve bugünden yarına ne olacağız bilmiyoruz. Bu gidişle ticaret güneye kayacak.”

Şevket Fedai

“Alkollü içeceklere okkalı bir zam yapıldı. İnsanların teselli olacağı bir eğlenceleri vardı onu da ellerinden aldılar. Artık insanlar bir mekâna gidip yemek yiyemez duruma geldi. Bugün bir mekâna gidip bir gece geçirmek istese kişi başı 300 lira hesap ödemek zorunda kalacaktır. Hükümete bu zamları bir an önce geri almaları için çağrı yapıyorum. Vatandaşın nabzını yoklayıp haline bakarak artışlar yapsınlar. Artık ne diyeceğimizi bilemez olduk. Zam yapmayı durdurmazlarsa bu halk sokağa inecektir.”

Salman Ernez

“İçkiye yapılan bu fahiş artış hiç de memnun edici değildir. Sadece alkol değil tüm ihtiyaçlara çok ciddi artış yapılıyor. Kimse artık eskisi gibi istediğini alamıyor. Bu noktada yetkililerden beklentimiz bu artan fiyatları düşürmesi ve artık zamları durdurmasıdır. Biz emeklilere 500-600 lira bir artış verdiler onu da akaryakıtla, yağla ve tüm diğer ihtiyaçlarımıza yaptıkları artışlarla fazlası ile geri aldılar.”

Safer Yalkut

“İğneden ipliğe her şeye zam yaptılar. Trafikte gördüğümüz araç sayısında düşüş var ve bunun nedeni insanların artık araçlarına yakıt alamamasıdır. Son olarak alkole de artış yaptılar. Çok tüketmesem de arada bir alıyordum ancak fiyatları çok fazla arttı. Ne yapacak bu insanlar. Güneye mi kayacak?. Yetkililerden beklentimiz piyasayı ucuzlatmaları ve insanların alım güçlerini tekrar arttıracak çalışmalar yapmalarıdır.”

Arzu İlkan

“Alkollü içeceklere okkalı bir zam yapıldı. İnsanlar artık geçinemez durumdadır. Akaryakıta, alkole, meyve-sebzeye her şeye zam yapılıyor. Artık kimse istediğini rahatça alamıyor. Böyle giderse aç kalacağız. Yetkililerden zamları artık durdurmalarını ve denetim yapmalarını bekliyoruz.”

Zeki Mozaikçi

“Millet yapılan zamları unutmak için içiyordu şimdi alkole de zam yapıldı ve kimse artık hiçbir ihtiyacını gönül rahatlığı ile alamıyor. Akaryakıt, elektrik, temel ihtiyaçlar, lüks tüketim ürünleri demeden her şeye zam yaptılar. Dövizde bir artış olmadığı halde her şeyin fiyatları her gün yükseliyor. İnsanlar artık çıldırmak üzeredir. Yetkililerden beklentimiz halkın içine karışarak durumun farkına varmaları ve halkın alım gücünü arttıracak çalışmalar yapmalarıdır.”